“제주 4·3 사건”… 28일부터 연극 '돔박아시, 고이래' 초연

프로덕션아이디에이 제공

연극 ‘돔박아시, 고이래’가 오는 28일부터 30일까지 제주에서 초연한다.

배경은 1948년 제주 4·3사건이다. 해당 사건으로 혼자가 된 해녀 ‘고이래’는 세월이 흘러 가슴 속에 묻어 둔 설움을 풀어낸다. 함꼐 고통을 견뎌온 삼촌과 그들의 이야기를 몰랐던 후손들이 감정을 이해하며 시대와 세대를 아우른다. 연극은 이념과 정치의 이름 아래 희생된 무고한 민간인들의 기억을 다시 묻는다.

작품은 이미경 작가가 맡았다. 그는 사회에 저항하는 소시민들의 이야기를 함께 살아가는 이웃의 이야기로 잘 풀어내는 신춘문예와 동아연극상을 수상했다.

기획은 프로덕션 IDA와 제주콘텐츠진흥원이 공동 진행했다. 이번 초연은 프로덕션IDA의 근현대사 시리즈의 세 번째 작품이다.

연출자 김희영은 “제주의 감춰진 아픔을 무대 위로 꺼내는 일은 단순한 재현으로는 불가능하다고 느꼈다”며 “배우들이 제주어를 직접 익히고, 현지를 답사하며 여전히 그 자리에 머무는 이들을 만났다. 그래서 첫 무대는 반드시 제주에서 올려야겠다고 결심했다. 제주 도민과 함께 그 시절을 기억하고 싶다”고 말했다.