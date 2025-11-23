[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 24일 (월요일)

쥐

96년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다.

84년생 시간절약과 노력하고 개발하는 데 써라.

72년생 자신을 지탱해주는 길은 노력밖에는 없다.

60년생 의미 없이 흘러간 과거를 탓해봐야 소용이 없다.

48년생 진정 소중한 것이 무엇인지 깨닫는 시기.

36년생 보이지 않는 것은 직접 확인해보는 것이 좋겠다.

소

97년생 공방전이 벌어질 때는 지구력이 강해야 승리한다.

85년생 남의 일도 내 일처럼 열심히 하라.

73년생 남에게 하는 충고가 자신을 위한 길임을 인식하라.

61년생 돈이 없는 경우 불안감이 밀려오게 마련이다.

49년생 이해득실을 계산할 수 있는 사람이 현명하다.

37년생 고집이 세면 아집이 되니 양보할 건 양보하라.

범

98년생 쉽게 흥분하고 모욕을 주면 화를 당할 있다.

86년생 과거의 쓰라린 기억은 지워라.

74년생 충동적인 행동을 하는 경향을 조심하라.

62년생 가족 간에 정이 새록새록 피어난다.

50년생 사업자는 인력관리에 심혈을 기울여라.

38년생 무리한 행동인줄 알면서 행하면 돌이키기 힘들다.

토끼

99년생 잘못된 선택은 고쳐라. 지출을 삼가라.

87년생 시간의 흐름을 모를 정도로 바쁘다.

75년생 직선적인 말은 피하고 상대방을 먼저 배려하라.

63년생 구체적인 대안없이 일을 하면 꼬이는 법.

51년생 사사로운 마찰로 여러 사람이 피곤해질 수 있다.

39년생 작지만 분실사고가 일어날 가능성이 다분하다.

용

00년생 젋은 부부간의 의견에 충돌이 온다.

88년생 어떤 일에도 쉽게 동요 마라.

76년생 가족이나 다른 사람들과 함께 생각해야 좋다.

64년생 들어갈 돈은 많은데 생기는 돈은 없다.

52년생 지출을 막지 않으면 크게 후회하게 된다.

40년생 투명 인간이 된것 같은 공허함이 있다.

28년생 베푼다는 마음으로 임하면 일신이 편안해진다.

뱀

01년생 상사나 선배의 충고가 도움이 된다.

89년생 생각보다 부대비용이 많이 든다.

77년생 자신을 이해해주길 바란다면 준비를 해라.

65년생 활동 반경이 넓어진 만큼 책임 또한 가중된다.

53년생 스스로를 보잘것없다고 생각하면 왜소해 보인다.

41년생 의외로 강한 반발에 부딪히니 쉽지는 않을 듯하다.

29년생 신념과 종교의 힘을 빌려 난관을 극복해라.

말

02년생 감기나 몸살에 주의 하자.

90년생 무엇을 하는지 심신이 바쁜 날.

78년생 목표가 의미 있는 것이라면 적극 추진하라.

66년생 소극적으로 행동하면 아무 것도 이룰 수가 없다.

54년생 말하기 전에 한번 더 생각하라.

42년생 문제가 있었던 사람에게 먼저 사과하라

30년생 인식의 전환이 잘못되면 벗어나기 쉬워진다.

양

03년생 빠르게 움직이면 성과를 거둘 수 있다.

91년생 환경변화에 빠른 적응력이 필요.

79년생 상호간에 도움이 된다면 이상적인 만남이다.

67년생 윗사람의 실수는 표현을 완곡히 해야 좋다.

55년생 많은 의견을 수렴하며 마음을 열고 귀를 열면 길하다.

43년생 방치한다고 해결 안된다면 당차게 대응하라.

31년생 경쟁관계를 정리하고 서로 화합하라.

원숭이

04년생 인간관계에 즐거움이 있다.

92년생 사소한 정보도 선택해서 취하라.

80년생 젊다고 함부로 나선다면 낭패당한다.

68년생 희노애락을 부부간에 함께 하는 것은 당연하다.

56년생 약간의 고초는 자기 혼자 감수해야 할 몫이다.

44년생 조화를 이루지 못하면 귀한 것도 가치가 떨어진다.

32년생 감정적인 문제는 인위적으로 조절하기 힘들다.

닭

05년생 외국관련 새로운 일에 접해보자.

93년생 덕을 쌓는다는 마음으로 임하라.

81년생 입에 쓴 약이 보약이니 인내심을 보여라.

69년생 마음에 들어도 내 것이 아니면 탐내지 마라.

57년생 내가 취하기에는 벅차고 남 주기엔 아깝다.

45년생 어지럽게 늘어놓은 모습을 목격해도 못 본 척하라.

33년생 적의를 품은 사람도 서로 도움을 청하는 법.

개

06년생 자영업자는 광고에 효과 있다.

94년생 요행을 바라는 행동은 어리석다.

82년생 작은 것도 꾸준히 해나가야 소중한 것을 얻는다.

70년생 새로 시작한다면 안정적인 업종을 선택하라.

58년생 손에 쥐고 있는 것의 가치를 잘 생각하라.

46년생 피곤하더라도 사소한 것을 잘 챙기면 복이 따른다.

34년생 경미한 문제로 언성이 높아질 수 있다.

돼지

95년생 내가 반듯하면 나쁜 기류는 피해간다.

83년생 두드리면 열리니 욕심내지 말고 조금씩만 취하라.

71년생 타인의 간섭이 발전에 장애가 될 수 있다.

59년생 싫다고 거절하지 말고 좋다고 덥석 잡지 마라.

47년생 상하관계가 복잡해지면 집안이 문란해진다.

35년생 소문난 잔치는 기대에 못 미친다.