칭찬 쏟은 트럼프… 두 손 모은 맘다니… 뜻밖의 케미 뒤엔 ‘윈윈’ 정치셈법

백악관 첫 회동 ‘화기애애’



뉴욕시장선거 때 “극좌” “극우” 으르렁

트럼프 “시정 도울 것” 돌연 태세전환

지지율 추락에 ‘포용적인 지도자’ 연출



맘다니도 “생산적 만남… 대통령께 감사”

트럼프와 공감대… 재정 위협중단 성과

“市 연방예산 사수·軍 위협 줄여” 분석

“우리는 내가 생각했던 것보다 동의하는 부분이 훨씬 많다.”(도널드 트럼프 미국 대통령)



“함께 존경하고 사랑하는 뉴욕과 뉴요커에게 안정적인 물가를 제공할 필요에 초점을 맞춘 생산적인 만남이었다.”(조란 맘다니 뉴욕시장 당선인)

트럼프, 맘다니 팔 툭툭 치며 “괜찮아” 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 21일(현지시간) 워싱턴 백악관 오벌오피스에서 조란 맘다니 뉴욕시장 당선인의 팔에 손을 올리며 취재진의 곤란한 질문을 앞장서 막아주고 있다. 맘다니 당선인이 취재진으로부터 ‘트럼프 대통령이 폭군 또는 파시스트란 생각에 변함이 없냐’는 질문을 받고 난처해하자 트럼프 대통령은 대신 “괜찮다. ‘그렇다’고 말해도 된다. 기분 나쁘지 않다”고 답했다.워싱턴=AP연합뉴스

트럼프 대통령과 맘다니 당선인이 21일(현지시간) 백악관에서 화기애애한 분위기 속에 만났다. 선거운동 기간 맘다니 당선인이 트럼프 대통령을 ‘파시스트’라고 부르고, 트럼프 대통령은 맘다니 당선인을 ‘공산주의자’라며 뉴욕 시민들에게 그를 뽑지 말라고 촉구했던 것과 사뭇 다른 분위기였다.



트럼프 대통령은 맘다니 당선인과 회동 뒤 ‘맘다니 시정 하에서도 뉴욕시에서 편히 살 수 있겠냐’고 취재진이 묻자 “그렇다. 특히 그를 만나고 나니 그렇다”고 답했다. 뉴욕에서 태어나 오랜 시간 거주하고 사업을 한 트럼프 대통령은 뉴욕에 남다른 애정을 가진 것으로 알려져 있다. 그는 “난 그가 잘하기를 바라며 우리는 그가 잘하도록 돕겠다”고 말했다.



트럼프 대통령은 뉴욕시장 선거 당시 맘다니 후보가 당선되면 뉴욕시에 대한 연방정부의 재정 지원을 중단할 수 있다고 위협한 바 있다. 그는 이날 ‘맘다니의 어떤 정책이 재정 지원 중단을 초래할 수 있냐’는 질문에 “우리가 잘 지내지 못한다면 지원이 중단되거나 그냥 좀 (받기) 어렵게 하거나 이전보다 덜 줄 수 있다”면서도 “난 그런 일이 일어날 것이라 생각하지 않는다”고 덧붙였다. 그는 맘다니 당선인과 뉴욕시의 물가, 주거, 범죄 문제 등을 개선할 방법을 논의했다면서 “난 그가 매우 잘할 수 있다고 확신한다. 난 그가 일부 보수주의자들을 놀라게 할 것이라 생각한다”고 강조했다. 맘다니 당선인이 과거 트럼프 대통령을 폭군이자 파시스트로 부른 것에 대한 취재진의 집요한 질문에 머뭇거리자 트럼프 대통령은 “그렇게 모욕적이지 않다”며 도와주기도 했다.



맘다니 당선인도 트럼프 대통령에게 예의와 감사를 아끼지 않는 모습이었다. 집무실 책상에 앉은 트럼프 대통령 옆에 두 손을 모으고 공손하게 선 그는 지난해 대선에서 트럼프 대통령에게 투표한 뉴욕 시민들의 의견을 청취한 결과 그들이 높은 생활물가를 말했고, 그 때문에 선거에서 생활물가에 초점을 맞췄다고 설명했다. 맘다니 당선인은 “대통령에 감사하게 생각하는 점은 의견 불일치 지점이 아닌 뉴욕 시민을 위한 것에 회동의 초점을 맞췄다는 것”이라고 말했다.



이번 만남은 트럼프 대통령과 맘다니 당선인 모두에게 긍정적이었다는 평가를 얻고 있다. 트럼프 대통령은 특히 반대파를 사정없이 내몰던 그간의 모습과 달리 이념적으로 반대편에 선 사람에도 우호적인 모습을 보여 포용적인 지도자의 모습을 보였다. 안 그래도 하락세인 지지율에 물가 상승으로 인해 더 큰 위기를 겪을 수 있는 트럼프 대통령이 생활비 경감을 내세워 뉴욕시장에 당선된 맘다니 당선인에게 공감하는 모습을 연출한 것도 정치적으로 나쁘지 않은 선택이었다는 분석이다.



특히 더힐은 맘다니 당선인에 대해 “원칙적 문제를 양보하지 않으면서 트럼프 대통령과 공통점을 찾는다는 핵심 목표를 달성했다”고 평가했다. 이번 만남 이후 적어도 당분간은 연방 예산 지원 중단이나 주방위군 투입 등 뉴욕시에 대한 트럼프 대통령의 위협이 중단될 것이라는 관측이 나오고 있다.