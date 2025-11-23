물오른 이강인, 佛 리그1 시즌 첫 골

르아브르戰서 선제골 폭발

3-0 제압 견인… PSG 3연승

이강인(파리 생제르맹·PSG·사진)이 북중미 월드컵이 다가올수록 기세가 오르는 분위기다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 국가대표팀 경기에서도 좋은 모습을 보였던 이강인이 프랑스 프로축구 리그1에서 시즌 첫 득점포를 가동했다.

이강인은 23일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 르아브르와 2025∼2026 리그1 13라운드 홈 경기에 선발 출전해 전반 29분 0의 균형을 깨뜨리는 선제골을 터뜨렸다. 왼쪽 측면에서 올라온 누누 멘드스의 크로스가 골대 앞 혼전 상황 끝에 흘러나오자 골 지역 오른쪽으로 달려들며 왼발 슛을 꽂아 넣었다. 이번 시즌 리그1에서 처음으로 나온 이강인의 골이다. 8월14일 토트넘(잉글랜드)과 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 득점 이후 시즌 두 번째 골이기도 하다.

파리 생제르맹 이강인(오른쪽)이 23일 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 르아브르와 2025∼2026 리그1 13라운드 홈 경기에서 슈팅을 날리고 있다. 파리= EPA연합뉴스

그는 A매치를 위해 국가대표팀에 합류하기 직전인 10일 리옹과 12라운드 원정경기에서 후반 추가 시간 코너킥으로 주앙 네베스의 헤더 결승 골을 도와 리그 첫 공격 포인트를 작성한 데 이어 이번엔 골을 넣어 쾌조의 감각을 뽐냈다. UEFA 슈퍼컵과 챔피언스리그에서의 1골 1도움을 포함해 이번 시즌 이강인의 공식전 전체 공격 포인트는 2골 2도움이 됐다.

이강인의 결승골 덕에 PSG는 르아브르를 3-0으로 제압, 최근 리그 3연승을 포함해 7경기 무패(4승3무)를 달리며 리그1 선두(승점 30)를 지켰다. 르아브르는 승점 14로 12위에 그쳤다.

이강인은 후반 10분 브래들리 바르콜라로 교체됐고 PSG는 후반 20분 네베스의 추가골과 후반 42분 바르콜라의 쐐기골로 승부를 갈랐다.