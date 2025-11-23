멀티골 쐈지만 PK실축… 천국과 지옥 오간 SON

MLS PO 서부 준결승



LAFC, 밴쿠버와 연장 끝 패배

손흥민, 추격골·동점골 넣고도

승부차기 날려 결승 진출 좌절

‘韓·獨 전설 대결’ 뮐러에 또 져

역시 ‘손세이셔널’이었다. 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC의 손흥민(33)이 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 준결승에서 추격골과 동점골을 폭발시키며 위기에 빠진 팀을 구해냈다. 다만 손흥민은 연장 승부 끝에 치러진 승부차기에서 1번 키커로 나섰다가 실축했고, 결국 LAFC는 승부차기 끝에 패하며 올 시즌 여정을 끝마쳤다.



LAFC는 23일 캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와 2025 MLS컵 서부 콘퍼런스 준결승에서 연장 승부 끝에 2-2로 비겼지만, 승부차기에서 3-4로 패해 콘퍼런스 결승 진출이 좌절됐다.

고개 숙인 ‘손’ 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC 손흥민이 23일 캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와 2025 MLS컵 서부 콘퍼런스 준결승 승부차기에서 실축한 뒤 고개를 숙이며 아쉬워하고 있다. 밴쿠버=AP연합뉴스

단 한 합으로 승부가 결정되는 벼랑 끝 단판승부에서 초반 기선을 제압한 건 홈팀 밴쿠버였다. LAFC는 밴쿠버의 파상공세에 좀처럼 공격 기회를 잡지 못했고, 밴쿠버가 70%에 가까운 점유율을 가져간 끝에 전반 39분에 선제골을 터뜨렸다. 밴쿠버 골키퍼 타카오카 요헤이가 전방으로 보낸 골킥이 한순간에 LAFC 수비진을 무너뜨렸고, 엠마누엘 사비가 침투해 LAFC 골키퍼 위고 요리스의 키를 넘기는 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 기세가 오른 밴쿠버는 전반 추가시간에 코너킥 상황에서 토마스 뮐러의 헤더슛이 요리스의 선방에 맞고 나온 것을 마티아스 라보르다가 차 넣어 추가골에 성공했다.



LAFC는 0-2로 뒤진 전반에 슈팅을 하나도 때리지 못했다. 최전방 공격수로 나선 손흥민 역시 밴쿠버 수비에 꽁꽁 묶였다. 손흥민과 ‘흥부 콤비’를 이루는 드니 부앙가 역시 제대로 된 찬스를 만들어내지 못했다.



LAFC의 완패 분위기이던 경기 흐름을 손흥민이 혼자 힘으로 뒤집었다. 후반 15분 마크 델가도의 크로스를 앤드루 모런이 머리로 떨궈준 것을 손흥민이 오른발 슈팅으로 연결했다. 상대 골키퍼에게 막혔지만, 손흥민은 집념으로 두 차례 더 추가 슈팅을 가져가며 성대 수비진의 육탄 방어를 뚫고 추격골에 성공했다.



1-2로 LAFC가 여전히 끌려가던 상황에서 후반 추가시간으로 접어들었다. LAFC에게 주어진 시간은 9분. 다시 한 번 손흥민의 ‘해결사 본능’이 유감없이 발휘됐다. 후반 추가시간 5분께 부앙가가 페널티박스 왼쪽 부근에서 상대 수비 트리스탄 블랙몬으로부터 파울을 얻어냈다. 블랙몬은 경고누적으로 퇴장. ‘손흥민 존’이라 불릴 정도로 손흥민이 정확한 슈팅을 때리는 자리. 키커로 나선 건 당연히 손흥민이었다. 손흥민이 강하게 감아 찬 슈팅은 상대 수비벽을 넘겨 골키퍼가 알고도 막을 수 없는 골망 오른쪽 상단에 정확히 꽂혔다. 지난 14일 대전에서 열린 볼리비아와의 A매치 평가전에서 터져 나왔던 선제 프리킥 결승골을 연상케 하는 환상적인 동점골이었다. 손흥민의 극적인 동점골로 2-2 동점이 됐고, 승부는 연장으로 향했다.



연장전은 수적 우세를 등에 업은 LAFC의 공세가 계속됐다. 연장 후반엔 밴쿠버 센터백 벨랄 할부니마저 부상을 당했고, 교체 카드를 이미 다 소진한 밴쿠버는 9명으로 경기에 임해야 했다. 연장 후반 막판까지 LAFC가 파상공세 펼쳤지만, 끝내 밴쿠버의 골문이 열리지 않으면서 승부차기에 돌입했다.



LAFC의 선축으로 시작됐고, 손흥민은 첫 번째 키커로 나섰다. 그러나 회심의 슈팅이 골대를 맞고 나오면서 실축했다. LAFC의 3번 키커 마크 델가도마저 실축하면서 승부차기에서 3-4로 패했다. 밴쿠버가 서부 콘퍼런스 결승행 티켓을 거머쥐었다.



이날 경기는 한국과 독일을 대표하는 레전드인 손흥민과 뮐러의 맞대결로 주목을 받았다. 손흥민과 뮐러는 토트넘(잉글랜드), 바이에른 뮌헨(독일)에서 뛰다 올해 8월 나란히 MLS로 무대를 옮겼다. 두 선수의 소속팀이 맞붙은 건 이날이 13번째로, 이전 12경기에서는 뮐러의 소속팀이 8승3무1패로 절대 우세를 가져갔다. 손흥민의 유일한 승리는 2018 러시아 월드컵 조별리그에서 한국이 ‘디펜딩 챔피언’이었던 독일을 2-0으로 꺾었던 경기. 손흥민은 이날 LAFC의 두 골을 모두 책임지며 뮐러보다 훨씬 뛰어난 경기력을 보였지만, 또 한 번 뮐러의 소속팀에게 패하고 말았다.