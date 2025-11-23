직접 된장찌개 끓인 김혜경 여사 “K푸드 확산 노력” [G20 정상회의]

주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 남아프리카공화국을 방문한 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사는 22일(현지시간) 한인 여성들과 간담회를 갖고 “전 세계에 한식 문화가 제대로 확산될 수 있도록 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다. 현지 요리사들과도 만나 된장찌개 끓이는 방법을 시연하는 등 한국 문화 알리기에 공을 들였다.
김 여사는 이날 오전 요하네스버그에 있는 한식당에서 사회공헌과 문화교류 활동을 이어온 한인 여성들과 오찬 간담회를 가졌다.
김 여사는 참석자들에게 “여러분의 활동은 남아공 사회에서 ‘한국인’이라는 이름을 더욱 존중받게 만드는 소중한 기여”라고 강조했다.
한 간담회 참석자는 이 대통령의 건강을 걱정하기도 했는데, 김 여사는 “저도 늘 건강을 걱정해 조금 쉬어가며 일할 것을 권한다”면서도 “대통령께서는 ‘1년 전 얼음 아스팔트 위의 ‘키세스단’이 쉬엄쉬엄하는 대통령을 뽑은 것이 아니다’라며 기내에서도 잠을 아끼고 서류를 꼼꼼히 챙긴다”고 답했다고 전은수 대통령실 부대변인이 전했다. ‘키세스단’은 지난해 윤석열 전 대통령 탄핵 국면 당시 추위를 견디기 위해 은박 담요를 덮고 시위에 나선 이들을 이르는 말이다.
김 여사는 오후에는 주남아공 한국문화원에서 열린 ‘햇살 아래 익어가는 한식의 맛과 지혜’ 행사에 현지 셰프 10명과 함께 참석했다. 장을 활용한 대표 한식인 된장찌개 조리 체험 과정에서 김 여사는 현지 셰프들의 조리 과정을 살펴보며 한식 재료 활용법과 발효 장의 특징에 대해 설명을 듣고 의견을 나눴다.