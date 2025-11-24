카톡 ‘친구탭’ 12월 돌아온다

‘격자형’ 개편 석달 만에 원상 복구

카카오가 다음 달 카카오톡 첫 화면인 친구 탭을 ‘목록형’으로 되돌린다. 9월 격자형 피드 방식으로 대대적 개편 이후 석 달 만에 원상복구다. 23일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 카카오는 연내 카카오톡 친구 탭을 기존 친구목록으로 바꾸는 업데이트를 진행한다. 이달 중 관련 업데이트가 진행될 것이란 예상이 있었지만 기능 개선과 예정된 우선순위에 따라 업데이트 시기를 정했다고 한다. 정확한 복원 날짜는 아직 정해지지 않았다.

경기도 성남시 카카오 판교 아지트. 연합뉴스

이번 업데이트를 통해 사용자는 피드형과 목록형 친구 탭을 선택할 수 있게 된다. 애플리케이션(앱) 설정에 두 가지 옵션을 두고 필요에 따라 친구 탭을 바꾸는 방식이다. 카카오는 친구 탭을 복원하고, 다른 기능도 업데이트할 것으로 알려졌다.

카카오는 앞서 친구 탭을 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)처럼 격자형으로 바꿨다가 사용자들로부터 “피로감이 커졌다”는 비판을 받았다. 사적, 공적 관계 모두에서 메신저 역할을 하던 카카오톡을 사용자 관심사 위주인 다른 SNS와 같이 바꿔 원치 않는 사생활 노출이 많아졌다는 평가가 많았다. 개편 이후 사용자 불만이 속출하면서 앱 리뷰엔 ‘1점’이 쏟아졌고, 롤백(복원) 요구도 잇따랐다.



논란이 커지자 카카오는 개편안을 발표하고 일주일도 안 돼 친구목록을 복원하는 개선안을 4분기 안에 내놓겠다고 밝혔다. 여론 악화와 주가 하락 등에 따른 대처로 풀이됐다.