HD현대·美 방산기업, 자율 무인수상함 진출

2026년 시제함 건조… 시장 선점

HD현대가 미국의 인공지능(AI) 방산기업 안두릴 인더스트리와 손잡고 자율 무인수상함(ASV) 시장에 본격 진출한다. HD현대는 최근 미국 안두릴과 ASV의 설계, 건조 및 AI 솔루션 공급 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 열린 계약 체결식에는 주원호 HD현대중공업 사장과 안두릴의 팔머 럭키 공동설립자가 참석했다.



HD현대는 ASV를 울산 HD현대중공업에서 건조하며, 개발 중인 선박 자율운항 기술 등 주요 AI 솔루션을 공급할 계획이다. 안두릴은 현재 개발 중인 자율 임무 수행 솔루션을 탑재한다. 양사는 ASV의 시제함 개발 및 건조를 2026년까지 완료, 미국 및 글로벌 시장 선점에 본격 나선다는 계획이다.



앞서 정기선 HD현대 회장은 지난달 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 퓨처테크포럼에서 “HD현대와 안두릴 양사의 역량이 결집된 선박 자율운항 기술과 자율 임무 수행이 융합되면 해군 작전의 패러다임을 완전히 바꿔나갈 것이라고 기대한다”고 밝힌 바 있다.