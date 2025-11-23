"日 다카이치 내각 지지율, 중일 갈등에도 변동 없어"

마이니치신문 설문 조사…응답자 25%만 "대만 개입 시사 발언 문제 있어"

다카이치 사나에 일본 총리 내각의 지지율이 중일 갈등 이후에도 별다른 변화 없이 고공행진 중이라는 조사 결과가 나왔다.



마이니치신문은 22∼23일 1천985명을 상대로 설문 조사한 결과 다카이치 내각을 지지한다는 응답자가 65%에 달했다고 보도했다.

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

이는 다카이치 총리가 국회 답변 과정에서 대만 유사시 일본이 집단적 자위권을 행사할 수 있다고 시사하기 전인 지난달 25∼25일 실시된 이 신문의 10월 조사치(65%)와 같은 수준이다.



'지지하지 않는다'는 응답률도 23%로, 10월 조사치(22%)와 별 차이가 없었다.



이번 조사에서 다카이치 총리의 대만 관련 국회 답변에 '문제가 있다고 생각하지 않는다'는 응답자가 50%에 달했고 25%만 '문제가 있다'고 평가했다.



지난달 방일한 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 총리 간 정상회담에 대해서는 '긍정적으로 평가한다'(64%)는 응답률이 '평가하지 않는다'(15%)보다 압도적으로 높았다.



정당 지지율은 자민당(25%), 입헌민주당(9%), 국민민주당(6%), 일본유신회(6%), 참정당(5%), 공명당(3%), 공산당(3%) 등 순이었으며 응답자의 39%는 '지지 정당이 없다'고 답했다.

<연합>