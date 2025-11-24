李 대통령, 남아공서 日 다카이치·中 리창 각각 회동 [G20 정상회의]

이재명 대통령이 23일(현지시간) 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 다카이치 사나에 일본 총리, 리창 중국 국무원 총리와 각각 회동했다.
대통령실에 따르면 이 대통령은 다카이치 총리와의 회동에서 “양국 관계를 안정적으로 관리해 나가는 것이 정치인들의 역할”이라며 “양국이 협력 가능한 분야에 집중하면서 관계를 한 단계 더 발전시켜 나갈 수 있기를 바란다”고 말했다.
이 대통령과 다카이치 총리는 회동에서 ‘셔틀 외교’를 지속하면서 경제, 안보 등 다양한 이슈들에 대해 더 긴밀히 소통하기로 했다.
이어 이 대통령은 리창 중국 총리와의 회동에서 “양국의 민생에 실질적으로 기여할 수 있는 협력 성과를 추진해 나가자”고 말했다. 이에 리 총리는 “시진핑 주석의 국빈 방한이 성공적이었다”면서 “양국 간 여러 현안에 대한 호혜적 협력뿐 아니라 장기적 관점에서 양국 관계를 발전시켜 나가길 희망한다”고 화답했다. 이 대통령은 또 “시 주석에게 각별한 안부를 전해 달라”며 “베이징에서 이른 시일 내 만나기를 기대한다”고도 말했다.