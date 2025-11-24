'유방암 투병' 박미선, 밝은 근황 "지나고 후회 말고"

유방암 투병 중인 개그우먼 박미선이 근황을 공개했다.

박미선은 지난 23일 본인 인스타그램에 "어느 날 좋은 가을에 아들이랑 자전거 타러 호수공원에 갔더랬죠"라고 적었다.

박미선. 사진=박미선 인스타그램 캡처

"가을이 너무 짧아서 아쉬워요. 뭐가 그렇게 급한지 서둘러 가버리고 이젠 정말 끝자락만 보이네요"라고 덧붙였다.

박미선은 "뭐든 지나고 나서 후회하지 말고 그날그날 충실하게 살아야겠어요. 작지만 한가지씩 행복을 찾는 하루가 되시길"이라고 밝혔다.

함께 올린 영상에는 공원을 산책 중인 박미선의 모습이 담겼다.

박미선은 캐주얼한 옷을 입고 환하게 미소지었다.

이를 본 누리꾼들은 "밝은 모습 보기 좋아요. 가을이 가는게 너무 아쉬워요", "너무 좋아보여요", "건강하세요" 등의 댓글을 올렸다.

한편, 박미선은 올해 초 유방암 초기 진단을 받고 활동을 중단했다. 소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 8월 "개인 의료 정보로 정확한 확인은 어려우나, 건강상 이유로 휴식기를 갖고 있다"고 했다.

지난 12일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 10개월의 공백을 깨고 건강한 모습으로 다시 돌아온 박미선이 출연했다. 박미선은 항암 치료로 민 짧은 머리로 등장해 "가짜 뉴스도 너무 많고, 생존 신고를 하려고 나오게 됐다"며 근황을 공개했다.

