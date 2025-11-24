중국산 김치는 한국인이 먹고, 국산은 외국인이 먹는다 [수민이가 궁금해요]

2025년 김치수출입 역대 최대



김치 수입 증가로 2207만달러 적자

중국산 김치가 국내 산업 위협 지적

'금배추' 영향으로 수입산 사용 증가

올해 김치 수출액이 역대 최대를 기록할 것으로 전망된다. 동시에 김치 수입액도 1년 만에 최대치를 경신해 무역 적자가 더 커질 수 있다. 수입 김치는 100% 중국산이다.

24일 관세청 수출입무역통계에 따르면 올해 김치 누적 수출 금액은 전달 기준으로 1억3739만달러(약 1950억원)로 작년 동기(1억3467만달러) 대비 2% 늘었다.

사진=게티이미지뱅크

김치 수입액은 1억5946만달러(약 2260억원)로 작년 동기(1억5459만달러) 대비 3.1% 증가했다.

김치는 수출과 수입액이 동반 증가하면서 무역수지가 2207만달러 적자다. 이는 지난해 같은 기간(2001만달러)보다 10.3% 확대된 수치다.

김치 수출액은 지난해 1억6357만달러로 역대 최고를 기록했다. 이는 지난 2017년(8139만달러)의 두 배에 이르는 금액이다.

코로나19로 건강에 대한 관심이 높아진 데다 근래 K푸드가 주목받으면서 김치 수출액은 부쩍 늘었다. 2022년 1억4812만달러에서 2023년 1억5560만달러, 2024년 1억6357만달러 등 증가세가 이어지고 있다.

농림축산식품부는 올해도 김치 수출액이 지난해 기록을 넘어 역대 최고치를 갈아치울 것이라고 전망했다.

한국 김치의 최대 시장은 일본이다. 일본으로의 김치 수출액은 올해 10월까지 4755만달러로 작년 동기보다 4.4% 증가했다.

이 기간 미국 수출은 3601만달러로 작년 같은 기간보다 5.8% 감소했다. 미국은 2019년 이후 김치 수출이 가장 많이 증가한 나라 가운데 하나다. 유럽 시장의 관문인 네덜란드는 797만달러로 작년보다 3.3% 감소했다. 캐나다는 763만달러로 17.6% 증가했다. 호주는 668만달러로 0.9% 늘었다.

올해 김치 수입액이 최대치를 경신해 무역 적자가 더 커질 수 있다. 게티이미지뱅크

그러나 고물가가 장기화하면서 가격이 국산의 절반에 못 미치는 중국산 김치 수입 금액도 늘어나는 추세다. 이는 국내 김치산업의 기반을 위협한다는 지적이 나온다.

김치 수입액은 지난해 1억8986만달러로 전년보다 16.1% 늘어 역대 가장 많았다. 올해도 김치 수입액은 증가세를 이어갔다. 김치의 주재료인 배추는 지난해 이상기후 여파로 가격이 고공행진 하면서 '금배추'로 불렸고 올해도 월별 평균 소매가격이 평년과 비교해 높았다.

수입 김치는 거의 100% 중국산이다. 식당과 가공식품 업체에서 주로 사용한다.

농림축산식품부 관계자는 “배추 가격이 높아졌다, 낮아졌다 하는데 배추 가격이 비쌀 때 외식 업체가 국산보다 싼 중국산 김치로 전환하면 다시 국산으로 안 돌아온다”고 말했다.

농식품부는 김치 수출 확대로 무역적자를 줄일 계획이다.