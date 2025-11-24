카이로스랩, ‘한국통신학회’ 우수논문상 수상

AI 기반 소재 개발 전문기업 카이로스랩(KAILOS LAB)이 한국통신학회 주최의 ‘2025 하계종합학술대회’에서 우수논문상을 수상했다.

이번에 발표하게된 논문 ‘AIMI 시스템의 Agentic RAG 적용을 통한 재료 소재 연구 효율성 증대 방안 연구’는 AIMI(AI Material Innovation)의 기술적 방향성과 높은 일치도를 보이며, AIMI의 연구적·기술적 가치가 학계에서도 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

해당 논문은 데이터 기반 소재 연구의 효율성 및 정확도를 높이기 위한 AI 활용 전략을 다룬 연구이다. 카이로스랩이 개발 중인 AI 기반 소재 개발 솔루션 AIMI가 추구한 연구 자동화와 지능적 분석 방식의 타당성을 견고히 입증하였다는 평가를 받는다.

카이로스랩은 AIMI 개발 과정에서 데이터 표준화 기술, 실험 데이터 분석, AI 기반 물성 예측, 연구 지식 활용 기능 등을 통합해 왔으며, 이번 수상은 이러한 기술적 통합이 재료과학 분야의 실제 연구 혁신으로 이어질 수 있음을 확인해 준 사례로 받아들여지고 있다. 연구 효율성과 데이터 활용 정확도를 높이기 위한 AIMI의 접근 방식이 학계에서도 긍정적으로 평가되며 솔루션의 기술적 신뢰도가 한층 강화되었다.

카이로스랩 관계자는 “이번 우수논문상 수상은 AIMI가 연구자들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 플랫폼이라는 점을 학문적으로도 인정받은 의미 있는 결과”라며 “더 빠르고 정확한 소재 연구 환경을 구축하기 위해 AIMI의 기술 고도화를 지속하겠다”고 밝혔다.

카이로스랩은 이번 수상을 계기로 AIMI의 연구 지원 기능과 기술을 더욱 발전시켜 산업계와 학계 모두에서 활용 가능한 통합 AI 소재 개발 솔루션으로 성장시키겠다는 계획이다.. 또한 실험 데이터 기반 예측 성능 향상, 연구 자동화 기능 확대, 기업용 데이터 표준화 강화 등 AIMI의 핵심 기술 전반에 걸친 고도화도 함께 추진할 예정이다.