“김치와 타코의 만남?” 전 세계 외교관 사로잡은 롯데호텔의 ‘한식 외교’

“김치가 외교다” 롯데호텔, 각국 대사 초청해 김치의 매력 전파

롯데호텔앤리조트는 지난 21일 시그니엘 서울에서 캐나다와 뉴질랜드, 태국 등 20여개국 주한 대사들을 초청해 ‘김치의 날 외교 오찬 행사’를 했다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 한국의 대표 음식인 김치의 역사와 의미를 널리 알리고, 민간 차원의 국가 간 교류와 우호 관계를 확장하기 위해 마련됐다.

사진=롯데호텔앤리조트 제공

행사에서는 김치의 종류와 역사 강연과 함께 ‘각국의 음식과 조화를 이루는 김치’를 주제로 한 메뉴가 제공됐다.

이어진 오찬에서는 ‘각국의 음식과 조화를 이루는 김치’를 주제로, 배추김치를 곁들인 타코, 숙성 깍두기로 맛을 더한 타락죽, 백김치와 불고기를 곁들인 버섯 리조토 등 김치를 현대적으로 재해석한 메뉴가 제공됐다. 모든 요리는 롯데호텔 김치를 사용했으며, 메뉴마다 김치의 특징과 역사적 배경도 함께 소개됐다.

김장 콘테스트에서는 참석자들이 직접 김장하며 김장 문화를 가까이에서 체험하는 시간을 가졌다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “음식이 국가 간 상호 이해와 소통을 이끄는 중요한 매개체임을 확인할 수 있는 자리였다”며 “앞으로도 민간외교의 역할을 다하며 한국 식문화를 알리는 프로그램을 지속해 선보이겠다”고 말했다.