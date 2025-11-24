대구경찰청, 만 65세 이상 운전자에 페달 오조작 방지 장치 무상 지원

대구경찰청은 지역 거주 만 65세 이상 운전자에게 페달 오조작 방지 장치를 무상으로 지원(설치)한다고 24일 밝혔다.

지원을 원하는 고령운전자는 12월 1일부터 19일까지 신청하면 된다. 지난 4월에 이어 두번째로 지원하는 이번 사업은 경찰청과 손해보험협회, 한국교통안전공단이 공동으로 추진한다.

경찰이 운전석 아래 페달 오조작 방지 장치를 설치하고 있다. 대구경찰청 제공

1차 사업에서는 141명의 고령운전자에게 해당 장치를 지원했다. 그 결과 7월~9월까지 3개월간 비정상적 가속으로 인한 오조작 의심 건수가 총 71회 확인돼 이를 원천 차단하는 효과가 있었다. 이번 2차사업에서는 대구를 비롯해 서울, 부산, 인천 등 7개 특·광역시에 거주하는 만 65세 이상 운전자 730명을 모집한다.

지원자는 신청서와 운전면허증사본, 주민등록등본, 차량등록증, 차상위계층확인서(선택), 가족관계증명서(필요시) 등 서류를 구비해, 접수기간안에 경찰서 민원실이나 한국교통안전공단 대구경북본부로 우편 또는 방문 접수하면 된다. 신청서는 한국교통안전공단 누리집에서 내려받거나 경찰서 민원실, 한국교통안전공단 대구경북본부에서 받아볼 수 있다.

김병우 대구경찰청장은 “고령 운전자 교통안전을 위해 관심있는 시민들의 많은 참여를 바란다”면서, “앞으로 고령자 교통안전 확보 및 교통사고 예방을 위해 관계기관과 함께 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.