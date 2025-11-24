'당대표 복귀' 조국 "혁신당 2막, 제7공화국 여는 신세기 될 것"

장동혁과 토론에는 "담당자 지정해 국힘에 바로 연락…빠르게 진행할 것"

당 대표 첫 일정으로 현충원 방문…김영삼·김대중 묘역 참배

조국혁신당 조국 대표는 24일 '조국혁신당의 제2막'을 선언하며 "내란을 완전히 종식하고 제7공화국의 문을 여는 신세기가 될 것"이라고 밝혔다.

조국혁신당 조국 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

조 대표는 이날 국회에서 대표 취임 후 첫 최고위원회의를 주재하며 "조국혁신당은 지향, 문화, 태도 등 모든 면에서 다를 것"이라며 이같이 말했다.



이어 전날 당 대표 당선 일성으로 제시한 토지공개념 입법, 보유세 '정상화' 등 주거권 공약을 재차 언급하면서 "앞으로 돌봄권, 건강권 등 사회권 공약을 연속으로 내놓겠다"고 예고했다.



아울러 "지방선거와 지방분권 개헌 동시 투표도 저희의 약속"이라며 "개헌의 쇄빙선이 될 것"이라고 공언했다.



신장식·정춘생 신임 최고위원도 '사회권 선진국'을 위한 역할을 약속했다.



신 최고위원은 "집권 여당 더불어민주당이 중도 보수로 향할 수밖에 없다면 누군가 비어버린 왼쪽 공간에서 사회적 약자를 위한 목소리를 대변해야 한다"며 "사회권 선진국을 향한 대항해에서 조국혁신호(號) 수석항해사 역할을 하겠다"고 말했다.



정 최고위원도 "행복이 권리가 되는 나라를 만들기 위해 사회권 선진국을 위한 걸음도 게을리하지 않겠다"며 돌봄기본법, 차별금지법 등의 통과 필요성을 강조했다.



이날 조 대표는 최고위에 앞서 취임 첫 일정으로 현충원을 찾아 김대중·김영삼 전 대통령 묘역을 차례로 참배했다.

조국혁신당 조국 대표가 24일 서울 동작구 국립서울현충원 현충탑을 참배한 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

참배 후 기자들과 만난 조 대표는 국민의힘 장동혁 대표와의 대장동 사건 1심 판결 항소포기 사태 관련 토론 추진에 대해 "당 내부 정비가 끝나면 가능한 한 이른 시일 내에 당 대 당 접촉을 시작하겠다. 양당에서 시간·장소 등 합의가 이뤄지면 빠르게 진행할 것"이라고 밝혔다.



조 대표는 최고위 후에도 기자들과 만나 "오늘 토론회 일시, 장소, 주제 등과 관련해 담당자를 지정하고 국민의힘에 바로 연락할 것"이라고 설명했다.



토론 주제에 대해서는 "개인 의견으로는 항소 포기를 얘기하려면 수사·기소·재판이 한묶음이기 때문에 당연히 들어가야 한다"며 "수사·기소 문제를 자연스레 끌고 가면 검찰개혁 문제, 사법개혁 문제도 해야 할 것 같다"고 말했다.



내년 지방선거와 관련해서는 "가능한 빠른 시간 내에 지선 기획단을 꾸릴 것"이라며 "새로운 조직과 책임자가 만들어지면 책임자 중심으로 지선 전략을 짤 것이다. 물론 저도 관여하겠다"고 했다.

<연합>