결혼식 부케도 '호두과자'...음식사랑 이장우의 남다른 웨딩

호두과자 부케와 이장우 조혜원 결혼식. 부창제과

배우 이장우와 조혜원이 23일 결혼식을 울린 가운데 남다른 부케가 이목을 받고 있다.

두 사람의 결혼 부케 제작을 맡은 부창제과는 23일 사회관계망서비스(SNS)에 이장우의 결혼식과 호두과자 부케 사진을 게재했다.

게시글은 ‘배우 이장우님 결혼식에 부창제과의 호두과자 모형으로 만든 서프라이즈 선물이 함께했다.’며 ‘호두는 자손번창과 가문의 번영을 뜻하는 혼례음식의 의미를 담고 있다. 호두과자 꽃다발이 두 분의 앞날에 한결같은 행복과 번영이 함께하길 바란다’는 글과 함께 올라왔다.

이장우의 음식 사랑은 MBC ‘나혼자산다’에서 가감없이 나타났다. 그는 ‘가루 요리’를 선보이며 요리에 새로운 지평을 열고, ‘팜유’팸의 일원으로 전현무, 박나래와 함께 음식 투어를 선보였다. 그는 2023 MBC 방송연예대상에서 팜유 라인 활동으로 남자 최우수상을 수상했다.

결혼식 주례는 ‘나혼자산다’에서 연을 만든 전현무가, 사회는 기안84가 맡았다. 축가는 환희, 한지상, 민우혁이 함께해 결혼을 축복했다.