“유명 빵집 2시간 풀코스로 모십니다”…대전 ‘빵택시’ 인기

‘빵의 도시’로 불리는 대전의 유명 빵집들을 한 번에 둘러볼 수 있는 이색 택시 서비스가 화제다.

연합뉴스는 24일 대전에서 지역 명물 빵집을 안내하는 관광형 코스택시 ‘빵택시’가 최근 영업을 시작했다고 보도했다.

대전에서 ‘빵택시’를 운행하는 택시 기사 안성우씨. 연합뉴스

서비스를 운영하는 이는 택시 기사 안성우(63씨)다. 안씨는 대전 곳곳의 빵 명소를 직접 조사하고 수차례 방문해 가장 효율적이고 만족도가 높은 코스를 구성했다고 설명했다. 승객이 이동하면서 택시에서 빵을 먹을 수 있도록 비행기와 기차에 있는 접이식 테이블도 설치했다. 2시간 투어 요금은 3만원으로 책정했다.

안씨는 “대전을 찾는 손님들이 빵집을 여러 곳 가보고 싶어도 동선이 익숙하지 않아 어려워한다”며 “지역의 빵 문화를 제대로 경험할 수 있도록 돕고 싶었다”고 말했다.

‘빵택시’ 뒷좌석에 설치돼 있는 빵 모형. 연합뉴스

실제로 대전의 최고 인기 빵집 성심당을 비롯해 지역민이 즐겨 찾는 숨은 빵집까지 코스에 포함돼 외지 관광객의 만족도가 높은 것으로 전해졌다. 이 때문에 단순한 이동 서비스가 아니라 빵집의 역사와 특징, 인기 메뉴까지 안내하는 ‘맞춤형 투어’에 가깝다는 평가다.

입소문이 퍼지면서 예약 문의도 늘어나는 중이다. 지역 특색을 살린 관광 콘텐츠라는 점에서 대전시 측에서도 긍정적인 반응을 보이고 있는 것으로 알려졌다.