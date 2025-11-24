스키즈, '두 잇'으로 글로벌 차트 싹쓸이…美스포티파이 13위

그룹 '스트레이 키즈'의 신곡 '두 잇'(DO IT)이 국내외 음원 차트에서 호성적을 거두고 있다.

24일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 '두 잇'은 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 지난 21일 기준 333만회 이상 재생돼 '데일리 톱 송 차트 글로벌'에서 자체 최고 순위인 11위를 기록했다.

그룹 스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

'데일리 톱 송 차트 미국'에서는 13위로 자체 최고 순위를 달성했다. 스트레이 키즈는 전작 '세레모니'(CEREMONY)로 해당 차트에서 49위에 오른 바 있다.

이 밖에도 브라질, 스웨덴, 태국 등 20개 지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트와 월드와이드·유러피안 아이튠즈 차트 정상을 차지했다. 이로써 스트레이 키즈는 월드와이드, 유러피안 아이튠즈 앨범 및 송 차트 1위를 기록했다.

음원 인기와 함께 뮤직비디오 조회 수도 상승세를 타고 있다.

'두 잇' 뮤직비디오는 21일 오후 4시께 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위에 등극했고 24일 오전까지 나흘째 정상 자리를 지키고 있다.

'두 잇'이 수록된 실물 음반은 발매일인 지난 21일 한터차트 기준 149만장이 팔려 밀리언셀러에 올랐다.

한터차트의 주간 피지컬 앨범 차트와 써클차트의 주간 리테일 앨범 차트에서도 1위를 차지했다.

스트레이 키즈는 이날 오후 2시 '두 잇' 원곡과 리믹스 등 6곡이 담긴 디지털 싱글 '두 잇(리믹시즈·Remixes)을 발매한다.

