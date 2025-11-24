전북 익산시 ‘공공 승마장 확장’ 말산업 기반 강화 ‘속도’

전북 익산시가 공공 승마장을 확장해 말산업 기반 강화에 속도를 낸다.

익산시는 전북도가 주관한 '2026년 체육진흥시설 지원사업' 공모에 선정돼 공공 승마장 확장 사업을 추진한다고 24일 밝혔다.

전북 익산시 용안면 난포리에 위치한 공공 승마장 전경. 익산시 제공

사업 핵심은 용안면 공공 승마장에 전국 규모 승마대회 유치가 가능한 경기용 마사 218칸과 수장대 9칸을 신설하는 것이다. 내년에 착공해 2027년 준공을 목표로 진행하며, 도비 등 총사업비 40억원을 투입한다.

익산시는 이를 통해 경기 운영의 효율성과 말 관리 안정성을 크게 높이고, 전문 승마인부터 생활체육인까지 모두가 활용할 수 있는 전국 최고 수준의 공공 승마장 기반을 구축할 계획이다.

또한 확장현실(XR) 말산업체험관, 포니랜드 등 공공 승마장 주변 체험 시설과 연계해 ‘체험·교육·대회·관광’을 결합한 말산업 복합 문화공간으로 발전시키는 방안도 함께 추진한다.

익산시 관계자는 “이번 사업은 익산 공공 승마장이 전국 승마대회 중심지로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “시민들이 안전하고 쾌적한 환경에서 승마를 즐길 수 있도록 기반 시설 조성에 힘쓸 것”이라고 말했다.