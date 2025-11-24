하중환 대구시의원, 장애인 표준사업장 지원 조례안 대표 발의

대구시의회는 하중환 의원(달성군1)이 ‘대구시 장애인 표준사업장 지원 조례안’을 대표 발의했다고 24일 밝혔다.

하중환 대구시의원. 대구시의회 제공

장애인 표준사업장의 안정적 운영을 지원하고 장애인 일자리 창출과 고용을 확대하기 위한 조치다. 앞서 해당 조례안은 21일 제321회 정례회 문화복지위원회 심사에서 원안 가결됐다.

조례안은 장애인 표준사업장 활성화 및 지원을 위한 △시장의 책무 △사업·재정지원 △공공기관 우선구매 노력 △관련 기관과의 협력체계 구축 등의 내용을 담았다.

하 의원은 “장애인이 일반 노동시장에서 취업하기 어려워 공공기관이 사회적 책임을 실천하기 위해서라도 표준사업장 지원과 우선구매 확대가 필요하다”고 조례 제정의 취지를 설명했다.

하 의원에 따르면 올해 기준 대구시에 26개소의 표준사업장이 운영되고 있다. 하지만 상당수가 영세해 안정적 운영에 어려움을 겪고 있다. 공공기관이 우선구매를 확대하면 표준사업장의 경쟁력을 높이고 장애인 고용에도 실질적인 도움이 될 것이라고 하 의원은 설명했다.

이 조례안은 28일 열리는 제321회 정례회 제2차 본회의에서 최종 의결할 예정이다.

하 의원은 이번 조례가 장애인의 경제적 자립과 지역사회 통합을 실현하는 기반이 되길 기대한다”고 강조했다.