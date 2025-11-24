올데프 애니 "안 무서워 보이려 치마 처음 입어" 신곡 MV 컨셉 비화 공개

올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT) 애니. 한윤종 기자

더블랙레이블의 혼성그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 신곡 뮤직비디오 촬영 비화를 밝혔다.

24일 라디오 방송 KBS Cool FM '이은지의 가요광장'에는 신곡 'ONE MORE TIME'(원모어타임)으로 컴백한 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 게스트로 출연했다.

이날 멤버 애니는 이전 컨셉과 달라진 부분에 대해 "전작에서 세고 멋있는 모습을 보여드렸다보니 이번에는 반대되는 장면들을 표현하려고 노력했다"며 "최대한 안 무서워 보이기 위해서"라고 밝혔다.

또 이번 신곡 'ONE MORE TIME'(원모어타임) 활동을 위해 처음 도전한 것도 있다고 고백했다.

신곡 'ONE MORE TIME'(원모어타임) 뮤직비디오 비하인드 영상 속 치마를 입은 애니(가운데). ALLDAY PROJECT 공식 유튜브

애니는 "안무 연습하거나 춤출 때 편한 걸 입고 신고 하는 걸 좋아하는데, 이 노래가 아니면 치마를 입을 일이 없을 것 같아서 원앤온리로 치마를 입었다"고 말했다.

이어 "확실히 치마를 입으니까 (움직임이) 힘들더라"고 덧붙였다.

팀 내에서 막내인 영서도 "이전에는 여성스러운 걸 많이 보여줬다 보니 후렴 부분에서 미친듯한 새로운 모습을 보여줬으면 좋겠다고 해서 반짝이랑 비를 맞으며 확 변한 모습을 보여주려 했다"고 전했다.

한편, 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)는 지난 17일 신규 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'(원모어타임)으로 컴백했다.

'ONE MORE TIME'(원모어타임)은 아련하면서 섬세한 멜로디와 고조되는 비트가 특징이다.

청춘의 자유로움 담아낸 곡인만큼 한창 청춘의 나이를 맞은 올데이 프로젝트 멤버들과 조화를 이루며 '현재를 즐기자'라는 메시지를 던진다.