제주 우도서 승합차 대합실 돌진… 관광객 2명 심정지·10명 중경상

제주 우도에서 60대 운전자가 몰던 승합차가 도항선 대합실을 향해 돌진해 관광객들이 다치는 발생했다.

제주도 소방안전본부에 따르면 24일 오후 2시 47분쯤 제주시 우도면 천진항에서 60대 A(전남)씨가 몰던 승합차가 도항선 대합실 옆 도로표지판 기둥을 들이받는 사고가 발생했다.

사고 현장. 우도 주민 제공

이 사고로 보행자인 80대 남성과 차량에 탑승했던 60대 여성 관광객 2명이 심정지 상태에 빠져 소방헬기와 닥터헬기로 병원으로 이송됐다.

또 2명이 중상을 입고 8명이 다쳐 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌다.

피해자는 모두 관광객으로 파악되며, 승합차는 도항선에서 내리고 얼마 안 돼 사고를 낸 것으로 전해졌다.

사고 현장. 우도 주민 제공

승합차는 도항선에서 내리고 대합실 방면으로 이동 중 갑자기 돌진해 선착장에서 나오는 보행자들을 친 뒤 대합실 옆 기둥을 들이받고 멈췄다.

경찰은 급발진 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

제주도는 2017년 8월부터 우도 내 차량 운행을 제한했다가 지난 8월부터 16인승 이하 전세버스와 렌터카 중 1총 저공해자동차인 전기차와 수소차 운행을 허용하고 있다. 대여이륜차와 원동기장치자전거, 개인형 이동장치(PM)의 우도 내 운행도 허용했다. 도는 차량 운행 제한으로 우도를 찾는 관광객과 차량 수가 크게 줄었고, 여러 불편민원 등이 발생해 이같이 일부 제한을 완화했다고 설명했다.