광명 도로포장 현장에서 60대 롤러에 깔려 사망

경기 광명시에서 도로포장 작업을 하던 60대 근로자가 후진하던 장비에 깔려 숨지는 사고가 일어났다.

연합뉴스

24일 광명경찰서에 따르면 전날 오후 2시쯤 광명시 일직동의 한 도로포장 공사 현장에서 공사업체 직원인 A씨가 후진 중인 타이어 롤러에 깔렸다.

이 사고로 크게 다친 A씨는 인근 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌다.

도로포장 업체에서 일해온 A씨는 사고 당시 새로 깔린 아스콘 위로 떨어진 낙엽을 제거하는 작업을 하고 있었던 것으로 파악됐다.

근처에선 타이어 롤러가 전진과 후진을 반복하며 표면을 다지는 작업을 했는데, 후진하다 A씨를 들이받은 것으로 조사됐다.

사고 당시 현장에는 다른 작업자들이 있었으나 롤러 주변에는 A씨 외에 다른 사람은 없었던 것으로 전해졌다.

경찰은 업무상 과실치사 혐의로 타이어 롤러 기사인 50대 B씨를 입건해 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.

B씨는 경찰 조사에서 뒤에서 일하던 A씨를 보지 못했다고 진술한 것으로 파악됐다.

경찰은 현장 관계자를 상대로 자세한 사고 경위와 안전수칙 준수 여부를 조사하고 있다. 노동 당국도 사고 발생 직후 작업 중지 조치하고 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부를 수사하고 있다.