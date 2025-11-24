경북도, 아파트 1층 ‘0세 특화반’ 전국 첫 운영

경북도가 전국 최초로 아파트 1층에 0세 전담 돌봄 공간인 ‘K보듬 6000 아파트 1층 0세 특화반’을 운영한다.

24일 도에 따르면 0세 특화반은 0세 영아의 안전한 첫 돌봄과 양육 초기 부모의 쉼과 회복을 함께 지원한다. 아파트 1층 생활권에 설치돼 언제든 가까이에서 편리하게 이용할 수 있다.

0세 특화반은 부모·아기 동반 이용 돌봄을 기본으로 한다. 부모와 아기가 함께 방문해 이용하며 양육 초기 가정이 필요로 하는 돌봄·건강 관리·휴식 기능을 한 공간에서 제공한다. 부모는 아기와 함께 놀이에 참여하면서 돌봄교사와 상호작용 방법을 자연스럽게 익히고 또래 부모들과 양육 경험을 나눌 수 있다. 전담 간호사를 상시 배치해 수유·수면·발달·예방접종 등 아기 건강과 육아 전반에 대한 전문 상담을 제공한다.

부모가 잠시 휴식이 필요할 때는 돌봄교사가 아기를 안전하게 돌봐주는 ‘틈새돌봄’도 운영한다. 부모는 짧더라도 회복 시간을 확보하고 영아는 익숙한 공간에서 안정적으로 보호받을 수 있다.

도는 운영 지침에 따라 0세 발달 단계에 맞는 프로그램과 인력 운영을 개선해 영아 돌봄과 부모 회복을 함께 지원하는 돌봄 체계를 강화해 나간다는 계획을 세웠다.

현재 0세 특화반은 예천 도청신도시와 구미, 안동 등 3개소에 설치했다. 이용을 원하는 주민은 K보듬 6000 예약 홈페이지에서 시설 정보를 확인한 뒤 실시간 예약을 통해 이용할 수 있다.

이철우 지사는 “현장 의견을 지속 반영해 경북형 돌봄모델 K보듬 6000을 전국적 모범 사례로 확산해 나가겠다”고 덧붙였다.