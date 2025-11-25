현대차·기아 ‘로봇 특화보험’ 만든다

현대해상과 연내 1호 상품 출시

현대차·기아는 현대해상과 ‘로보틱스 기반 보험·금융 서비스 고도화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 24일 밝혔다. 이번 협약에 따라 양측은 로봇 특화 보험을 공동으로 개발한다.



연내 1호 보험상품인 ‘딥테크종합보험’을 출시하고 계약을 체결할 예정이다. 양측은 보험상품 개발을 위해 현대차·기아가 운영 중인 배송 로봇과 전기차 충전 로봇의 실증 사업 데이터를 기반으로 보험 리스크를 분석해 왔다.



현대차·기아는 향후 자체 개발한 로봇을 운영·판매할 경우 보험상품과의 연계를 통해 신뢰·안전성을 보장한다는 구상이다. 아울러 양측은 로봇 운영 리스크 관리체계를 구축하고, 로봇 사용자의 총소유비용 절감을 위한 보험·금융 연계형 신상품 개발을 추진할 계획이다.