韓·튀르키예, 방산·원전 손잡는다 [李. 튀르키예 국빈방문]

한전, 시놉 원전프로젝트 입찰 참여

李 “韓 원전우수성 정상회담서 전달”

K방산 관심 많아… 협력 가능성 높아

이재명 대통령은 24일(현지시간) 중동·아프리카 순방의 마지막 방문국인 튀르키예에 도착했다. 이 대통령은 “튀르키예가 방위산업과 국방 분야에 관심이 많고, 대한민국은 방위산업 분야에 강점을 갖고 있어 이에 대한 협력이 가능할 것”이라고 밝혔다.

튀르키예를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 앙카라 에센보아 국제공항에서 영접 인사들과 인사하고 있다. 앙카라=연합뉴스

이 대통령은 남아프리카공화국에서 개최된 주요 20개국(G20) 정상회의를 마치고 튀르키예로 이동 중 기내에서 진행된 기자간담회에서 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과의 정상회담 계획에 대한 질문에 “대한민국이 경제 상황이 그렇게 좋지 못하기 때문에 가장 중요한 것은 국가 간 협력을 통해서 대한민국의 경제 상황을 개선하는 것”이라며 이같이 답했다.



이 대통령은 “튀르키예는 문화·관광 산업이 상당히 발전된 나라이기도 하다”며 “대한민국도 앞으로 콘텐츠 분야에 투자를 많이 할 생각이기 때문에 문화·관광 분야에 대한 협업도 가능할 것으로 생각된다”고 말했다. 이 대통령은 이어 “일반적인 원자력발전 문제 등 정말 (협력)할 수 있는 일은 얼마든지 있다는 생각이 든다”고 덧붙였다.



튀르키예와 한국의 우호적 관계에 대해서도 거듭 강조했다. 이 대통령은 “튀르키예는 국교 관계를 수립하지도 않은 상태에서 6·25전쟁 때 병력 규모로 4위에 이를 만큼 대규모 병력을 파병해서 대한민국을 도와준 나라”라며 “형제국가라고, 그중에서도 피를 나눈 형제국가라고 부르는 이유가 있다”고 했다.

앞서 공개된 튀르키예 아나돌루통신과의 인터뷰에서 ‘튀르키예 시놉 원전 프로젝트’ 관련 수주 의지를 내비친 것과 관련해선 “결과를 예단하기는 어려울 테고, 한전이 입찰한 것 같다”며 “정상 간 대화를 통해 우리 대한민국 원전 사업의 우수성, 경쟁력 등을 잘 설명하고 좋은 결과가 나도록 노력을 해봐야 할 것”이라고 답했다. 이 대통령은 “결과는 (튀르키예에서) 여러 가지 판단할 요소가 있을 테니까 기다려봐야 하지 않겠느냐”고 덧붙였다.



이 대통령은 앞으로 전반적인 외교 분야 투자가 더 필요하다는 뜻도 내비쳤다. 이 대통령은 “외교부 장관한테도, 국가안보실장한테도 ‘앞으로 외교 분야에 대해서 우리가 조금 더 체계적으로 정비하고 더 많이 투자해야 한다’고 말했다”며 “제가 해외 순방을 다녀보면서 느낀 건데, 대한민국의 대외관계 관리가 매우 분절적이라는 생각이 든다”고 언급했다. 이 대통령은 “체계적이고 종합적으로 외교 분야를 정리하고, 타국과의 협력을 조금 더 구체적으로, 세밀하게 관리해야겠다는 생각이 든다”고 했다.



이 대통령은 1박 2일간 튀르키예에 체류한 뒤 25일 귀국길에 오른다. 이로써 지난 17일 시작한 7박 10일간의 중동·아프리카 4개국 순방이 마무리된다.