LS전선, 동해안∼신가평 HVDC 사업 착공

세계 최대 용량 케이블 적용

국가 전력 수급 안정성 강화

LS전선은 한국전력의 ‘동해안∼신가평 송전망 구축 사업’에서 세계 최초로 상용화된 500킬로볼트(㎸) 90도(고온형) 초고압직류송전(HVDC) 케이블을 적용해 공사에 착수했다고 24일 밝혔다.

동해안∼신가평 구간은 동해 발전 전력을 수도권으로 전송하는 동해안∼수도권 프로젝트의 1단계 사업으로, 국가 전력 수급 안정성을 강화하는 핵심 인프라로 평가된다. 이번 사업에 투입되는 케이블은 기존 70도 제품보다 도체 허용 온도를 높여 송전 용량을 최대 50%까지 늘릴 수 있는 고사양 제품이다. 지난 6월 한국전력의 사전적격심사(PQ)를 통과하며 기술력을 공식 인정받았다.



국내 유일의 해저·지중 HVDC 사업 수행 경험을 보유한 LS전선은 이번 사업에서 전 구간에 HVDC 케이블을 단독 공급한다. HVDC는 교류(HVAC) 대비 송전 손실이 적고 장거리 대용량 전송에 유리해 글로벌에너지 전환의 핵심기술로 꼽힌다. 관련 시장은 2018년 1조8000억원에서 2030년 약41조원 규모로 성장할 것으로 전망된다.



김형원 LS전선 에너지·시공사업본부장은 “HVDC 사업은 전력망 안정성을 확보하기 위해 상용화 경험이 핵심”이라며 “서해안 HVDC 에너지고속도로, 동해안∼수도권 2단계, 유럽 테네트 프로젝트 등 국내외 주요 사업 참여를 적극 확대하겠다”고 말했다.