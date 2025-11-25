올겨울, 덜 춥지만 기온 변덕 클 듯

약한 라니냐에… 2026년 2월 더 ‘따뜻’

질병청 “독감 내년 봄까지 유행”

기상청은 올겨울 기온이 예년과 비슷하거나 덜 추울 것이라고 내다봤다.



기상청은 전 세계 기상청의 기후예측모델 결과와 대기, 해양 등 기후 현황을 종합 분석해 겨울철 ‘3개월 전망’(2025년 12월∼2026년 2월)을 24일 발표했다.

서울 도심의 빌딩에 난방을 가동하며 발생한 수증기가 피어오르고 있다. 뉴스1

이에 따르면 12월과 1월 기온은 평년과 비슷하고 2월은 평년보다 대체로 높을 것으로 예상됐다.



우리나라 겨울철 기온에 영향을 주는 스칸디나비아 주변 해수면 온도가 가을철 동안 평년보다 높게 유지되는 가운데 티베트 눈덮임이 평년보다 적은 상황으로, 우리나라 부근에 고기압성 순환이 강화돼 기온이 상승할 가능성이 있다는 설명이다.



다만 12월과 1월은 약한 라니냐, 가을철 동부 유라시아의 많은 눈덮임, 북극해의 적은 해빙 영향으로 찬 대륙고기압이 우리나라로 확장할 때가 있어 일부 기간 기온이 크게 내려가는 등 변동성이 클 것으로 예상된다. 강수량의 경우 12월은 평년보다 대체로 적고, 1월은 평년과 비슷, 2월은 평년보다 대체로 많을 것으로 전망된다. 기상가뭄 발생 가능성은 낮겠다.



한편 보건 당국은 이번 절기 인플루엔자(계절 독감) 유행이 내년 4월까지 이어질 것이라는 전망을 내놨다.



질병관리청은 이같이 밝히며 “올해는 유행 주의보를 최근 10년간 가장 이른 시기에 발령했다. 고위험군은 인플루엔자 백신 접종에 적극 참여해달라”고 밝혔다. 질병청의 의원급 의료기관 인플루엔자 외래환자 감시에 따르면 올해 46주차(11월9~15일) 외래환자 1000명당 인플루엔자 의사환자 분율은 66.3명으로 전주(50.7명)보다 31% 증가했다.