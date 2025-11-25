김민석 총리 “자살은 사회가 함께 해결할 구조적 문제”

金총리, 종교계와 상생협력 회의

생명 존중·자살 예방 협약 체결

정부와 종교계가 높은 자살률 문제 등 사회 주요 현안을 해결하는 데 손을 맞잡기로 했다.



김민석 국무총리는 24일 국무총리 서울공관에서 종교계 지도자들과 ‘제1차 정부·종교계 상생협력 원탁회의’를 열고 생명존중 및 자살예방을 위한 협약을 체결했다.

김민석 국무총리가 24일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 제1차 정부-종교계 상생협력 원탁회의를 갖기에 앞서 열린 협약식에 참석하고 있다. 연합뉴스

김 총리는 회의 모두발언에서 “자살 문제는 개인의 문제가 아니라 우리 사회 모두가 (함께) 해결해야 할 구조적인 문제”라며 “정부뿐만 아니라 공동체의 노력이 꼭 필요한데 그런 점에서 종교계의 역할이 참으로 크다고 생각한다”고 말했다.



이날 행사에는 김종혁 한국교회총연합 대표회장, 이용훈 한국천주교주교회의 의장, 나상호 원불교 교정원장, 조계종 총무부장 성웅 스님이 참석했다. 종교계 지도자들은 자살예방 노력에 적극적인 협력 의지를 표했다. 양측은 이번 협약 체결을 통해 앞으로 생명존중 문화 확산, 자살 고위험군 발굴·지원, 효과적인 자살예방 정책 수립에 협력하기로 했다.



정부는 첫 주제인 이번 ‘생명존중 및 자살예방’을 시작으로 앞으로 다양한 사회 현안에 대해 국무총리가 주재하는 종교계와의 원탁회의를 정례적으로 개최할 예정이다.