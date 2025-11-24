영천시 재정 도약의 원년, 일반회계 ‘1조원 시대’ 개막

경북 영천시는 2026년도 예산안을 1조 3608억원 규모로 편성, 지난 21일 시의회에 제출했다고 24일 밝혔다.
특히 일반회계 규모는 전년 대비 472억원(4.8%) 증가한 1조280억원으로 편성하는 등 사상 처음으로 일반회계 1조 시대의 문을 열며 재정 역량의 한 단계 도약을 이뤄냈다는 평가다.
2026년 본예산안은 건전재정 기조를 유지하면서 사업의 타당성과 효과성을 원점에서 재검토해 한정된 재원을 민생안정, 취약계층 보호, 미래 대비 등에 전략적으로 배분했다.
2026년 예산안 주요사업으로는 기업·소상공인·농민 지원 등 민생경제 회복 및 안정을 위해 ▲농민수당 85억원 ▲영천사랑상품권 발행지원 47억원 ▲중소기업운전자금 이자차액보전 35억원 ▲농업근로자 기숙사 건립(금호, 고경) 22억원 ▲청년후계농 영농 정착지원 20억원 ▲로컬푸드 직매장 개설 10억원 등을 편성했다.
취약계층 보호 등 복지 강화를 위해 ▲기초연금 지원 1042억원 ▲국민기초생활 생계급여 지원 387억원 ▲영유아보육료·아동수당 등 241억원 ▲장애인 활동 및 시설지원 등 234억원 ▲국민기초생활 주거급여 73억원 ▲노인복지관 건립 30억원 등을 반영했다.
시민 안전 및 생활편의 향상을 위해 ▲재해위험지구 정비 206억원 ▲유가보조금(화물·버스·택시) 지원 80억원 ▲금호일반산업단지 조성 72억원 ▲가연성 생활폐기물 위탁 처리 65억원 ▲비수익노선 손실보조금 50억원 ▲주차장 조성 40억원 등을 편성했다.
시정 역점시책 추진 및 미래성장 동력 확보을 위해 ▲군인자녀모집형 자공고 기숙사 건립지원 121억원 ▲스타밸리 지식산업혁신센터 건립 109억원 ▲미래형 첨단복합도시 도로개설 등 80억원 ▲지역밀착형 매입임대주택사업 42억원 ▲완산상점가 주차환경 개선 20억원 ▲금호(경마공원) 역세권 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립용역 13억원 등을 반영했다.
최기문(사진) 영천시장은 “일반회계 1조원 편성을 새로운 도약과 전환의 출발점으로 삼아 미래 성장 기반을 공고히 하는 동시에, 지역 발전과 시민들의 삶을 편안하고 풍요롭게 만드는 데 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.
한편, 영천시 2026년도 예산안은 제242회 영천시의회 제2차 정례회의 심의·의결을 거쳐 내달 23일 최종 확정된다.