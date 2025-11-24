네이버·두나무, 27일 합병 발표…이해진·송치형 참석할 듯

26일 양사 이사회 의결 전제로 합병 추진

국내 대표 플랫폼 네이버와 업비트 운영사 두나무가 오는 27일 합병을 공식 발표하는 방안을 추진 중이다.



24일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 네이버파이낸셜과 두나무는 26일 각각 이사회를 통한 합병안 의결을 전제로 그다음 날 이 합병안을 공개 발표할 계획이다.

네이버 CI. 뉴시스

이번 발표 자리에는 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장, 송치형 두나무 회장이 참석해 질의응답도 할 것으로 전망된다.



또한 최수연 네이버 대표와 오경석 두나무 대표, 박상진 네이버파이낸셜 대표 등 양사 최고경영진이 자리를 함께할 것으로 알려졌다.



현재 양사는 발표 방식을 기자회견으로 할지 아니면 간담회 방식으로 진행할지를 검토 중인 것으로 전해졌다.



업계에서는 네이버와 두나무의 주식 교환 비율이 1대 3이 유력한 것으로 보고 있다.



다만 정확한 비율과 구체적 합병 절차는 이사회 때 윤곽이 드러날 것으로 보인다.



합병이 진행되려면 이사회 결의 후 주주총회 특별결의가 이뤄져야 한다. 출석 주주의 3분의 2 이상, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 동의가 필요하다.



주식교환이 완료되면 네이버 금융계열사인 네이버파이낸셜과 두나무가 서로 주식을 맞바꿔 두나무가 네이버파이낸셜의 자회사가 될 것으로 예상된다. 네이버에는 두나무가 손자회사가 되는 셈이다.



합병이 완료되면 두나무를 품은 네이버파이낸셜의 최대 주주는 송치형 두나무 회장이 되고, 2대 주주는 네이버가 될 전망이다.



이와 관련해 네이버 관계자는 "합병에 관한 발표 시점과 방식은 이사회 의결이 되는지 여부와 절차에 따라 정해지게 될 것"이라며 "지금으로서 확정된 사안은 없다"고 말했다.

