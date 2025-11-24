경주시, 연말 주요 현안 점검… '포스트 에이펙' 사업 총력

포스트 에이펙 투자대회·경주형 마을만들기 등 보고

천포교 개통·시정소식지 발간 등 부서별 현안 공유



경북 경주시는 24일 오전 주낙영 시장 주재로 확대간부회의를 열고 연말 주요 현안과 행사 추진 상황을 점검했다고 밝혔다.

먼저 기업투자지원과는 27~29일까지 서울과 경주에서 열리는 '경북도 투자대회' 및 글로벌비전 서밋 준비 사항을 보고했다.

경주시가 확대간부회의를 열고 주요 현안과 연말 행사 추진 상황을 점검하고 있다. 경주시 제공

이번 행사는 아·태 20개국 정부·기업 관계자가 참여해 포럼, 투자환경 설명회, MOU 체결 등을 진행하는 '포스트 에이펙 후속 사업이다.

농촌활력과는 다음 달 22일 열리는 '2026년 경주형 마을만들기 행복농촌포럼' 준비 현황을 설명했다.

포럼은 마을만들기 사업 참여 희망 마을 주민을 대상으로 정책 방향 공유, 우수 사례 발표, 연극형 교육 프로그램 등을 진행해 현장 실행력을 높이는 행사로 준비한다.

홍보담당관실은 다음 달 초 발간하는 시정소식지 '아름다운 경주 이야기' 겨울호 제작 현황을 소개했다.

주낙영 경주시장이 확대간부회의에서 주요 현안과 연말 행사 추진 상황을 점검하고 있다.

이번 호에는 신라금관 특별전과 황촌 관광콘텐츠, 에이펙 정상회의 핵심 성과 분석 등을 수록한다.

도로과는 25일 열리는 건천읍 농어촌도로 '천포교' 개통식 준비 상황을 보고했다. 천포교는 폭 10m, 길이 46m 규모의 신설 교량으로, 통수단면 개선과 내진성능 확보를 위해 기존 노후 교량을 대체해 만들었다.

회의에서는 이밖에도 여러 부서가 연말 주요 사업의 추진 상황을 잇따라 보고하며 부서 간 협업 사항을 점검했다.

주낙영 경주시장은 "에이펙 이후 지역에 찾아온 기회를 투자 유치 및 산업 성과로 반드시 연결해야 한다"며 "연말 주요 행사들이 시민 불편 없이 차질 없이 진행되도록 철저한 준비에 힘써 달라"고 강조했다.