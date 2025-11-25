‘명랑운동회’ 변웅전 前의원 별세

1970∼1980년대 인기 아나운서로 활약하고, 3선 국회의원과 정당 대표를 지낸 변웅전 전 의원이 23일 별세했다. 향년 85세.



충남 서산에서 태어난 고인은 1963년 중앙방송국(현 KBS) 아나운서가 됐고, 1969년 MBC로 스카우트됐다. MBC에서 ‘명랑운동회’ 등을 통해 수려한 진행과 특유의 너털웃음으로 ‘국민 MC’로 자리 잡았다. 1995년 정계에 입문한 고인은 1996년 15대 총선을 시작으로 16, 18대 의원을 지냈다.



유족은 부인 최명숙씨와 2남(변지명·지석) 등이 있다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 35호실, 발인 27일 오전 8시.