인천시가 강화군 계룡돈대 등 시 지정 문화유산 인근에 대한 보존과 개발의 균형을 꾀한다. 기존 녹지·도시 외 지역에 일관되게 적용되던 보존 기준(유산 외곽 500m)을 실질적인 필요 범위와 지역 여건의 변화를 반영해 300m 수준으로 대폭 완화한 게 골자다.
인천시는 24일 이 같은 내용의 ‘시 지정 유산 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 허용기준 및 보호구역 조정안’을 고시했다고 밝혔다. 이번 조치는 지난해 6월 시행된 1단계 55곳, 면적 17.2㎢ 개선에 이은 후속 절차다.
이로써 시 지정 문화유산 34곳 중 29곳의 보존 면적을 줄여 여의도 면적의 약 5배 규모인 총 13.0㎢를 해제했다. 또 시 지정 유산 34곳의 건축행위 허용기준 역시 정밀하게 조정, 개별검토구역은 14.4% 축소해 불필요한 행정 부담을 대폭 낮췄다.
조망성·경관성 유지 차원에서 고도제한구역도 38.3% 완화했다. 향후 강화군의 경우 17곳이 조정 대상에 포함돼 고인돌군, 돈대 등 유산 밀집지를 중심으로 상당한 규제 완화 효과가 예상된다.
아울러 시 지정 유산 113곳 전체에 대해 보존이 필요한 핵심 지역은 유지하되 중복되거나 과도했던 규제를 정비했다. 가치 변화, 보존 상태, 주변 환경 등을 종합적으로 살펴보고 22곳을 바로잡았다.
인천, 지정 문화유산 주변 규제 추가 완화
입력 : 2025-11-25 06:00:00
수정 : 2025-11-25 02:15:24
市, 29곳 보존면적 13㎢ 해제
