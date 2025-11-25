천안 ‘K치의학 메가클러스터’ 도약 잰걸음

市, 충남도·GBSA와 업무 협약

충남 천안시가 중부권과 수도권을 잇는 ‘K치의학 메가클러스터’ 구축에 속도를 내고 있다.



천안시는 24일 천안 그린스타트업타운에서 충남도, 경기도경제과학진흥원(GBSA)과 치의학·바이오 산업의 전주기 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 천안을 중심으로 충북 오송, 강원 원주 등 중부권의 연구·의료기기 산업축을 수도권 판교·광교 테크노밸리의 디지털 사업화 역량과 연결해 K치의학 메가클러스터의 완성 퍼즐을 맞추는 단계로 평가된다. 협약에 따라 경과원은 중부권 연구개발(R&D) 거점과 수도권 기술사업화 인프라를 연결하는 핵심 고리 역할을 담당하게 된다. 각 기관은 정보·인재 교류, 바이오 분야 공동 연구개발 등을 공동 추진한다.