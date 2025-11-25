韓·튀르키예, 원자력·방산·AI 손잡는다 [李, 튀르키예 국빈방문]

양국 정상 원자력·보훈협력 등 MOU

시놉 원전 한국기업 수주 발판 마련

양국 경제공동위 10년 만에 재개 합의

신재생·AI 첨단 기술 전략적 협력도

튀르키예를 국빈 방문한 이재명 대통령은 24일(현지시간) 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 정상회담을 갖고 “양국이 방산 강국 도약을 위해 노력하는 과정에서 상호 신뢰를 바탕으로 공동생산, 기술협력, 훈련교류 등에 있어 협력을 지속해나가기로 했다”고 밝혔다. 양 정상은 원자력 협력 양해각서(MOU)를 체결하고 튀르키예 시놉 원전의 한국 기업 수주 발판을 마련했다.

이재명 대통령과 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 24일(현지시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 공동언론발표를 마친 뒤 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 튀르키예 앙카라 에센보아 공항에 도착해 튀르키예의 국부로 불리는 무스타파 케말 아타튀르크 초대 대통령의 묘소를 방문한 후 에르도안 대통령과 공식환영식, 정상회담, MOU 서명식, 공동 언론발표 등 공식 일정을 함께했다. 양 정상은 이날 △보훈 협력에 관한 MOU △원자력 협력 MOU △튀르키예 도로청·한국도로공사·한국해외인프라도시개발지원공사 간 도로 인프라 분야에 관한 협력 MOU 3건에 서명했다.

이 대통령은 공동 언론 발표에서 “원전 분야에서 튀르키예의 시놉 원전 사업 추진에 있어 앞으로 남은 세부 평가 과정이 순조롭게 이어질 수 있도록 양국 정부 차원서 관심을 갖고 지원해 나가기로 했다”며 “한국의 우수한 원전 기술과 안전 운영 역량이 튀르키예의 원전 개발에 실질적으로 기여할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다. 방산 협력과 관련해서는 “‘알타이 전차 사업’ 같은 성공적인 협력 사례를 더 많이 만들어 양국의 방위 산업 역량을 강화하고 평화와 안보 증진에도 기여하길 기대한다”고 했다.

권오을 국가보훈부 장관과 마히누르 외즈데미르 괵타쉬 튀르키예 가족사회장관이 24일(현지시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 이재명 대통령과 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령가 참석한 가운데 6·25전쟁 기념 상호렵력에 관한 협력에 관한 MOU를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

인프라 협력과 관련해선 “이번 국빈 방문을 계기로 체결된 도로사업 협력 MOU를 통해 대한민국과 튀르키예의 인프라 분야 협력이 더욱 공고화될 수 있도록 양국 정부가 관심을 갖고 지원해 나가기로 했다”고 말했다. 이외에도 양 정상은 신재생에너지와 인공지능(AI)를 포함한 첨단과학기술 분야의 전략적 협력도 심화하기로 했다. 이 대통령과 에르도안 대통령은 각 분야별 협력의 진전 사항을 점검하고 이행하기 위한 양국 간 경제공동위원회도 10년 만에 재개하기로 뜻을 모았다. 이 대통령은 또 “에르도안 대통령과 저는 오늘 회담에서 한반도 문제와 중동 정세 등 다양한 글로벌 현안에 대해서도 폭넓은 의견을 교환했다”며 “우리의 대북정책에 대한 에르도안 대통령과 튀르키예 정부의 일관된 지지에 감사드린다”고 말했다.

이 대통령은 앞서 남아프리카공화국에서 튀르키예로 이동 중 기내에서 진행된 기자간담회에서도 “튀르키예가 방위산업과 국방 분야에 관심이 많고, 대한민국은 방위산업 분야에 강점을 갖고 있어 이에 대한 협력이 가능할 것”이라며 양국 협력 의지를 피력했다. 이 대통령은 “튀르키예는 문화·관광 산업이 상당히 발전된 나라이기도 하다”며 “대한민국도 앞으로 콘텐츠 분야에 투자를 많이 할 생각이기 때문에 문화·관광 분야에 대한 협업도 가능할 것으로 생각된다”고도 했다.

튀르키예와 한국의 우호적 관계에 대해서도 거듭 강조했다. 이 대통령은 “튀르키예는 국교 관계를 수립하지도 않은 상태에서 6·25전쟁 때 병력 규모로 4위에 이를 만큼 대규모 병력을 파병해서 대한민국을 도와준 나라”라며 “형제국가라고, 그중에서도 피를 나눈 형제국가라고 부르는 이유가 있다”고 말했다.