‘에이펙 낙수효과’ 경주 보문단지로 관광객 대거 몰려온다

보문관광단지 인기 지속에 민간업체 관광객·매출 호조



'2025 에이펙 정상회의'가 역대 가장 성공한 회의라는 평가를 받고 있는 가운데 개최지인 경주 보문관광단지를 찾는 관광객이 크게 늘고 있는 것으로 나타났다.

경북문화관광공사는 '2025 에이펙 정상회의' 성공 개최 이후 경주와 보문관광단지를 찾는 관광객이 눈에 띄게 증가하고 있다고 24일 밝혔다.

경주월드 타임라이더. 공사 제공

에이펙 정상회의가 열린 보문관광단지가 국내외 언론 등을 통해 집중적으로 알려지면서 관광 수요 확대를 견인하고 있는 것으로 분석된다.

특히 보문호 산책로와 호반광장 일대에 설치된 △에이펙 상징조형물 △미디어아트 야간경관을 관람하려는 방문객의 발걸음이 평일에도 꾸준히 이어지고 있다.

또 정상회의장을 재현한 경주엑스포대공원 전시관과 '트럼프 치즈버거'를 맛보며 에이펙 분위기를 체험하려는 관광객들까지 더해지면서, 보문관광단지 전역이 에이펙 이전보다 한층 활기를 띠고 있다.

이 같은 흐름은 보문관광단지 내 민간 입주업체에도 긍정적 영향을 미치고 있다.

올해 새롭게 문을 연 주요 관광 콘텐츠들은 개관 초기부터 높은 관심을 받고 있다.

경주월드는 에이펙 기간 일시 휴장했지만, 이후 재개장과 함께 신규 콘텐츠를 중심으로 이용객이 빠르게 증가하고 있다.

올해 새롭게 도입한 '스콜&하티' 싱글 레일 코스터와 대관람차 '타임라이더(Time Rider)'는 SNS 필수 인증 명소로 자리매김하며 이용객 수가 지난해 같은 기간보다 크게 증가했다.

코스믹리조트 내 미디어 아트.

8월 개장한 코스믹리조트(Cosmic Resort)는 1400평 규모의 초대형 복합 미디어 테마파크로, 우주 콘셉트에 빛·사운드·예술을 결합한 몰입형 콘텐츠를 제공하고 있다.

관람객의 움직임에 반응하는 인터랙티브 기반 '참여형 미디어 체험'이 특징으로, 에이펙 이후 가을철 여행 수요와 맞물려 가족·단체 단위 방문이 몰리고 있다.

플래시백 계림.

지난 14일 문을 연 플래시백 계림(Flashback Gyerim)도 연일 화제를 모으고 있다.

1700평 규모의 초대형 실감형 전시관에서 신라의 신화적 서사를 영화 기술(VFX), 빛·음향으로 재해석한 콘텐츠를 선보이며, 보문관광단지의 새로운 필수 방문 코스로 자리매김하고 있다.

경북문화관광공사 김일곤 경영개발본부장은 "에이펙을 계기로 경주를 향한 관심이 전 세계적으로 크게 높아졌다"며 "보문관광단지를 '오래 머물고 다시 찾는 체류·체험형 관광지'로 도약시키기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.