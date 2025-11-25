네이버파이낸셜·두나무 합병 27일 공식 발표

이해진·송치형 직접 기자회견

주식 교환 비율 ‘1대3’ 유력

국내 1위 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무와 간편결제 1위 사업자 네이버파이낸셜이 한솥밥을 먹게 된다.



24일 금융업계에 따르면 두나무와 네이버파이낸셜은 26일 각각 이사회를 열고 양사의 합병안을 의결할 예정이다. 27일에는 이해진 네이버 의장과 송치형 두나무 회장이 네이버 제2사옥 ‘네이버 1784’에서 합동 기자회견을 열고 합병 계획을 직접 발표한다.



양사는 이번 합병을 통해 단순한 지분 결합을 넘어 ‘슈퍼 앱’으로 거듭날 의지를 드러낼 것으로 보인다. 네이버와 네이버페이의 경쟁력인 쇼핑과 금융에 두나무의 강점인 가상자산 거래가 결합되는 시나리오다. 해당 시나리오는 디지털 원화인 ‘원화 스테이블코인’의 글로벌화를 통해 결실을 볼 것으로 예상된다.



양사의 합병은 포괄적 주식 교환 방식으로 진행될 전망이다. 두나무 주주들이 보유한 주식을 네이버파이낸셜 신주와 교환하는 식인데 합병 교환 비율은 1대 3이 유력한 것으로 알려졌다. 두나무 주식 1주당 네이버파이낸셜 주식 3주를 받는 구조다. 현재 시장에서는 네이버파이낸셜 기업가치를 약 5조원, 두나무 기업가치를 약 15조원으로 평가하고 있다.



이 비율대로면 두나무 창업자 송 회장(지분율 약 25% 가정)과 김형년 부회장 등 주요 주주가 통합 법인의 지분 약 30%를 확보해 최대주주로 올라선다. 반면 기존 네이버파이낸셜의 최대주주인 네이버의 지분율은 69%에서 17% 수준으로 희석된다. 정확한 비율과 구체적 합병 절차는 이사회 때 윤곽이 드러날 것으로 보인다. 절차가 마무리되면 두나무는 네이버파이낸셜의 100% 자회사가 된다.