성시경, 매니저 배신에도 의리 지켜 "조세호 결혼식 못가..축의금 전달"

가수 성시경이 오랫동안 동행해온 매니저에게 입은 금전적 피해로 힘든 시간을 보내고 있는 와중에도 코미디언 조세호의 축의금을 챙기는 의리를 지켰다.
성시경은 지난 24일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 업로드된 120번째 에피소드에서 이 회차 게스트인 조세호, 남창희 외 깜짝 게스트로 등장했다.
해당 영상에는 조세호, 남창희 외 성시경은 게스트로 깜짝 등장해 눈길을 끌었다. 성시경의 예고 없는 등장에 신동엽은 “어제 행사한다고 하지 않았느냐. 전혀 예상 못했다”며 놀라움을 감추지 못했다.
이에 성시경은 "(원) 게스트에 대한 예의가 아닐 것 같지만 오늘은 그냥 오고 싶었다"고 말했다.
성시경은 특히 자리에 앉자마자 "결혼 축하한다"며 조세호에게 축의금을 건넸다. 그는 "일 때문에 결혼식에 참석하지 못해 늘 미안했다"고 사과도 했다.
한편 성시경은 최근 10여 년간 함께해온 전 매니저에게 금전 사기를 당했다. 전 매니저는 공연 관련 업무 과정에서 VIP 티켓 일부를 빼돌려 되판 후 그 수익을 아내 명의 계좌로 넘기는 등 수억 원대 부정을 저지른 것으로 알려졌다.
이후 SNS를 통해 “최근 몇 개월은 견디기 힘든 시간의 연속이었다”고 심경을 토로한 성시경은 21일 유튜브 채널 ‘성시경’을 통해 “기사가 났겠지만 정말 힘들었다”고 털어놓으며 “잘 이겨내고 연말 공연도 잘 준비하겠다”고 덧붙였다.