세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

10월 서울 원룸 월세, 평균 70만원…가장 비싼 곳은 ‘강남’

입력 : 2025-11-25 08:41:15
수정 : 2025-11-25 08:41:15
폰트 크게 폰트 작게
이동준 기자 blondie@segye.com
구글 네이버 유튜브
연합뉴스

 

지난달 서울 원룸 거래에서 월세는 보증금 1000만원에 70만원 수준으로 나타났다.

 

25일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가 공개 시스템을 분석한 결과 10월 거래된 서울지역 연립·다세대 원룸(전용면적 33㎡ 이하)의 평균 월세는 70만원(보증금 1000만원 기준), 평균 전세 보증금은 2억1천457만원이었다.

 

자치구별로 서울 평균 월세 대비 비율은 강남구(135%), 서초구(123%), 영등포구(116%), 금천구(110%), 용산구(109%), 중랑구(107%), 광진구(104%), 강서·서대문구(각 103%), 중구(101%) 등 10개 지역이 서울 평균보다 높았다.

 

전세금은 서초구(130%), 강남구(124%), 동작구(114%), 마포·용산구(각 107%), 중구(106%), 광진구(105%), 성동구(103%) 등 8개 지역이 서울 평균을 웃돌았다.

 

이번 조사는 평균 월세의 경우 보증금 1억원 미만 거래를, 평균 전세 보증금의 경우 모든 전세 거래를 집계해 분석했다.

 

한편 서울 전월세 세입자는 월 소득의 4분의 1에 가까운 돈을 임대료로 지불하고 있는 것으로 조사됐다.

 

지난해 전국 임차 가구의 월 소득 대비 월 임대료 비중(RIR)은 15.8%(중간값 기준)로 2023년과 같았다.

 

전월세 세입자들이 월 소득의 15.8%를 임대료로 사용하고 있다는 의미다.

 

시도별로는 서울의 임차 가구 RIR이 22.9%로 가장 높았고 이어 세종 18.6%, 부산 15.8%, 경기와 인천 15% 등 순이었다.

이동준 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지