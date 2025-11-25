신봉선, 이이경 ‘놀뭐’ 하차 논란…“존중해주지 않는 이에게”

사진=신봉선 SNS

코미디언 신봉선이 의미심장한 글귀를 자신의 SNS를 통해 공유했다.

지난 24일 신봉선은 자신의 인스타그램을 통해 "아침 좋은 글 투척"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 '존중해주지 않는 이에게 나를 구겨 맞추지 말 것'이라는 문구가 담겨 있어 이목을 끈다.

최근 이이경은 사생활 논란 속 MBC ‘놀면 뭐하니?’에 하차했다. 제작진 측은 이이경이 스케줄문제로 하차했다고 밝혔다. 그러나 이이경은 프로그램의 압박이 있었다고 주장했다.

이에 ‘놀면 뭐하니?’측은 이이경의 주장에 해명했다. 앞서 정준하, 신봉선, 박진주, 미주 등도 비슷한 시기에 갑작스럽게 프로그램을 떠났다.

당시 신봉선은 유튜브 채널 '미선 임파서블'을 통해 하차 과정에서의 서운함을 드러냈다. 박미선이 "예능은 다 같이 끝나면 제일 좋지만 그렇지 않기 때문에 당하는 사람 입장에서는 서운할 수 있다"고 말하자, 신봉선은 "언짢은 부분은 분명히 있다"며 공감한 바 있다.

정준하도 신봉선의 유튜브 채널에 나와 “일생일대 술을 가장 많이 마셨다. 운게 아니라 통곡했다”며 “매주 목요일 촬영이었는데 집에 못 있겠더라”라고 밝힌 바 있다.