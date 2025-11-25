이광기 "부동산보다 나은 그림 재테크…100배 올라"

배우 이광기가 미술 작품으로 재테크에 성공했다고 밝혔다.

24일 오후 방송된 채널A 예능 프로그램 '절친 토큐멘터리 4인용 식탁'에는 김재원 아나운서가 절친 김학래, 이광기를 초대해 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 박경림은 아트컬렉터로 활동 중인 이광기에게 "연기를 하시다가 어떻게 갑자기 미술 쪽으로 가게 되셨냐"고 물었다.

이광기는 2000년부터 그림을 수집해 2018년 아트 갤러리를 개관하며 활동 영역을 넓히고 있다.

이광기는 "2000년부터 조금씩 컬렉션을 했다. 아트 페어 전시장을 갔는데 다양한 그림, 다양한 작가 볼 게 너무 풍부했다"며 "그림을 집에 걸어놓으니까 인테리어가 필요가 없더라. 이 자체가 인테리어였다"고 말했다.

이어 "미술 작품을 공부하다 보니 이왕이면 이 그림이 가치 있으면 좋겠더라. 실패한 그림도 있는데 값에 상관없이 작품을 즐기도록 상한선을 정해서 작품을 구매했다"고 설명했다.

이광기는 "백남준 선생님 작품이 비싼데 사고 싶다고 했더니 아내가 대출받아서 사게 해줬다"고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 했다. 김재원은 "남편을 믿고 백남준 선생님을 믿는 것"이라고 공감했다.

이광기는 "목돈이 필요할 때 그림을 판다"며 "1997년에 쿠사마 야요이의 작품을 샀다. 아무도 쳐다보지 않을 때였다. 그게 나중엔 100배가 오르더라"고 했고, 김학래는 "부동산보다 낫다"고 감탄했다.

이광기는 "그림 한 두 점을 팔아서 딸 결혼할 때 보탰다. 딸에게도 작은 그림 하나를 선물했다"고 전했다.

<뉴시스>