'하이킥 사위' 정보석, 故 이순재 추모 "내 인생의 참 스승"

배우 정보석이 배우 고(故) 이순재의 별세 소식에 애도의 뜻을 전했다.

정보석은 25일 자신의 소셜미디어에 고인의 사진과 함께 추모글을 올렸다.

그는 "선생님, 그동안 너무나 감사했습니다. 연기도, 삶도, 그리고 배우로서의 자세도 많이 배우고 느꼈습니다"라며 고인에 대한 존경과 그리움을 드러냈다.

이어 "제 인생의 참 스승이신 선생님, 선생님의 한걸음 한걸음은 우리 방송 연기에 있어서 시작이고 역사였습니다"라고 적었다.

또 "많은 것을 이루심에 축하드리고 아직 못하신 것을 두고 떠나심에 안타깝습니다"라며 "부디 가시는 곳에서 더 평안하시고 더 즐거우시길 간절히 기도 드립니다"라고 덧붙였다.

정보석은 과거 이순재와 MBC TV 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'(2006~2007)에서 호흡을 맞췄다. 정보석은 극 중에서 이순재의 사위를 연기했다.

이순재는 25일 새벽 별세했다. 향년 91.

고인은 1934년 함경북도 회령에서 태어나 서울대 철학과 재학 시절 연기에 뜻을 품었고, 1956년 연극 무대로 데뷔해 70여 년 동안 배우로 활동했다.

드라마 '사랑이 뭐길래'(1991~1992) '목욕탕집 남자들'(1995~1996) '보고 또 보고'(1998~1999) '허준'(1999~2000) '이산'(2007~2008) 등에서 묵직한 연기로 세대의 기억에 남았고, '거침없이 하이킥' '지붕뚫고 하이킥'(2009~2010)을 통해서는 노년의 코믹 연기로도 큰 사랑을 받았다.

영화 '그대를 사랑합니다'(2011) 등 스크린에서도 존재감을 보였으며, 연극 '리어왕'(2021·2023) '앙리 할아버지와 나'(2017~2019) '고도를 기다리며를 기다리며'(2024) 등 무대에 꾸준히 올라 '최고령 현역 배우'로 불렸다.

최근에는 KBS 2TV 드라마 '개소리'(2024)로 2024 KBS 연기대상 대상을 받으며 역대 최고령 대상 수상 기록을 세웠다. 또 2018 대한민국 대중문화예술상에서 은관문화훈장을 받는 등 한국 대중문화 발전에 기여한 공로를 인정받았다. 1992년에는 제14대 국회의원으로 당선돼 정치권에서도 활동한 바 있다.

<뉴시스>