조보아, '임신'...내년 출산 예정

배우 조보아. 엑스와이지 스튜디오

배우 조보아가 임신했다. 연예 매체에 따르면 소속사는 공식 입장문을 통해 조보아의 임신을 밝혔다. 현재 그는 임신 중기이며 내년 출산 예정이다.

그는 는 대학시절 비행기 승무원을 준비했으나 배우에 매력을 느껴 연기 전공으로 편입했다. 이후 2014년 ‘가시’, 2020년 ‘구미호뎐’ 등 다양한 작품에 출연하면서 배우로서 활발히 활동했고, 2024년 10월 비연예인과 결혼 소식을 알렸다.

다음은 조보아 임신에 대한 소속사의 공식 입장문이다.

안녕하세요. 엑스와이지 스튜디오입니다.

금일 보도된 조보아 배우의 소식과 관련하여 공식입장을 전해드립니다.

조보아 배우에게 소중한 새 생명이 찾아왔습니다.

축복하는 마음으로 예쁘게 지켜봐 주시길 부탁드리며, 출산 시기 등 자세한 내용은 말씀 드리지 못하는 점 너른 양해 부탁드립니다.

조보아 배우에게 언제나 애정 어린 관심과 사랑을 보내주시는 모든 분들께 깊은 감사를 드리며, 복귀 후 배우로서 좋은 연기로 보답할 예정입니다.

다시 한번 조보아 배우에게 보내주신 축하와 따뜻한 응원 진심으로 감사드립니다.