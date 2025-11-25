세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

서울 원룸 월세 평균 70만원… 전세 2억1457만원

입력 : 2025-11-25 10:36:12
수정 : 2025-11-25 10:36:11
폰트 크게 폰트 작게
양다훈 기자 yangbs@segye.com
구글 네이버 유튜브
서울 시내 빌라 밀집지역의 모습. 뉴스1

 

서울에서 지난달 거래된 원룸의 평균 월세는 보증금 1000만원 기준 70만원으로 나타났다.

 

부동산 정보 플랫폼 다방이 25일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과, 10월 서울 연립·다세대 원룸(전용 33㎡ 이하)의 평균 월세는 70만원, 평균 전세 보증금은 2억1457만원이었다.

 

서울 평균 월세와 비교했을 때 강남구는 135%로 가장 높았고, 이어 서초구 123%, 영등포구 116%, 금천구 110%, 용산구 109% 순으로 평균을 크게 웃돌았다.

 

또 중랑구(107%), 광진구(104%), 강서구와 서대문구(각 103%), 중구(101%) 등도 모두 서울 평균보다 높은 월세 수준을 기록해 총 10개 자치구가 평균을 상회한 것으로 나타났다.

 

전세 보증금 역시 지역별 격차가 뚜렷했다. 서초구는 서울 평균의 130%, 강남구는 124%로 가장 높았으며, 동작구가 114%, 마포구와 용산구가 각각 107%, 중구 106%, 광진구 105%, 성동구 103%로 뒤를 이었다.

 

이처럼 총 8개 구에서 서울 평균보다 높은 전세 보증금 수준이 나타났다.

양다훈 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지