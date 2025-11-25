김영록 전남지사 “인공태양, AI 에너지수도 마지막 퍼즐 완성”

“호남의 미래를 바꿀 역사적 순간을 맞이하게 돼 눈물이 날 만큼 가슴이 벅찹니다.”

김영록 전남지사는 25일 인공태양 연구시설 부지 공모에서 전남 나주시가 선정된 것과 관련해 “전남과 호남이 진정한 인공지능(AI) 에너지 수도로 도약하기 위한 마지막 퍼즐이 완성됐다”며 이같이 말했다.

김영록 전남지사. 전남도 제공

김 지사는 자신의 페이스북에 글을 올려 “오랜 세월 크나큰 희생 그리고 끊임없는 도전과 혁신으로 오늘을 준비해 온 전남의 저력을 또한번 증명해낸 위대한 성취이자 역사적 쾌거”라고 적었다.

이어 “앞으로 전남 지역은 세계 최고 과학자와 엔지니어가 몰려오는 국제 과학도시, 과학기술과 산업혁신이 선순환하는 미래 첨단도시로 대도약하게 될 것”이라며 “연관 기업 300개 투자유치와 1만개 일자리 창출, 10조원 규모의 경제적 파급효과도 기대된다”고 말했다.

그러면서 “AI 산업의 폭발적 성장에는 안정적인 대규모 전력이 필수이고, 그 전력의 미래 해답이자 결정판이 바로 핵융합 인공태양”이라며 “꿈의 에너지 인공태양을 발판으로 전남과 광주, 전북 3개 시도가 AI 등 첨단 과학기술과 신산업을 선도하는 날이 눈앞에 펼쳐질 것”이라고 덧붙였다.

한편, 과기정통부는 이의 신청 기간을 거쳐 다음달 초 부지가 확정되면 내년 예비타당성 조사를 거쳐 2027년 착공, 2037년 완공을 목표로 1조 2000억원 규모의 연구시설 조성에 착수할 예정이다.