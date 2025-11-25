김영록 전남지사 “인공태양, AI 에너지수도 마지막 퍼즐 완성”

“호남의 미래를 바꿀 역사적 순간을 맞이하게 돼 눈물이 날 만큼 가슴이 벅찹니다.”
김영록 전남지사는 25일 인공태양 연구시설 부지 공모에서 전남 나주시가 선정된 것과 관련해 “전남과 호남이 진정한 인공지능(AI) 에너지 수도로 도약하기 위한 마지막 퍼즐이 완성됐다”며 이같이 말했다.
김 지사는 자신의 페이스북에 글을 올려 “오랜 세월 크나큰 희생 그리고 끊임없는 도전과 혁신으로 오늘을 준비해 온 전남의 저력을 또한번 증명해낸 위대한 성취이자 역사적 쾌거”라고 적었다.
이어 “앞으로 전남 지역은 세계 최고 과학자와 엔지니어가 몰려오는 국제 과학도시, 과학기술과 산업혁신이 선순환하는 미래 첨단도시로 대도약하게 될 것”이라며 “연관 기업 300개 투자유치와 1만개 일자리 창출, 10조원 규모의 경제적 파급효과도 기대된다”고 말했다.
그러면서 “AI 산업의 폭발적 성장에는 안정적인 대규모 전력이 필수이고, 그 전력의 미래 해답이자 결정판이 바로 핵융합 인공태양”이라며 “꿈의 에너지 인공태양을 발판으로 전남과 광주, 전북 3개 시도가 AI 등 첨단 과학기술과 신산업을 선도하는 날이 눈앞에 펼쳐질 것”이라고 덧붙였다.
한편, 과기정통부는 이의 신청 기간을 거쳐 다음달 초 부지가 확정되면 내년 예비타당성 조사를 거쳐 2027년 착공, 2037년 완공을 목표로 1조 2000억원 규모의 연구시설 조성에 착수할 예정이다.