“광고비 전액 피해자에게”…유튜버 미미미누, 광고 업체 파산에 사과

입시·교육 콘텐츠로 알려진 유튜버 미미미누(본명 김민우)가 자신이 광고했던 교육 앱 ‘파트타임스터디’ 운영사 파산 소식과 함께 시청자들에게 사과했다.

미미미누는 25일 유튜브에 ‘파트타임스터디 파산 및 보증금 반환 지연에 사과드립니다’라는 제목의 영상을 올려 자신의 입장을 밝혔다.

유튜버 미미미누가 협력업체 파트타임스터디의 파산 소식에 사과했다. ‘미미미누’ 유튜브 채널 캡처

그는 “아무런 예고 없이 파산 신청이 이뤄져 보증금을 돌려받지 못한 분이 많다는 사실을 뒤늦게 확인했다”며 “광고주 선정을 위해 업체 대표를 직접 대면하고 자료 검토도 철저히 했으나, 내부에서도 경영 악화가 숨겨져 있어 파산 당일 메일로 상황을 처음 들었다”고 설명했다.

이어 그는 자신이 받은 광고비 전액과 추가 금액을 피해자들에게 전달하겠다고 밝혔다. “나를 믿고 서비스를 이용한 시청자분들께 최소한 빠르게 책임을 지는 것이 맞다고 판단했다”며 “피해자 단체와 즉각 연락해 증빙을 확인한 뒤 약속한 금액을 신속히 전달하겠다”고 말했다. 또한 파산 사실을 알게 된 직후 신규 피해를 막기 위해 채널 내 관련 광고를 모두 삭제했다고 덧붙였다.

해당 서비스는 수험생이 보증금을 맡기고 학습 목표를 달성하면 보증금에 인센티브를 더해 돌려주는 구조다. 현재 알려진 피해 규모는 이용자별 20만~90만원 수준으로, 온라인 커뮤니티에는 환급을 받지 못한 수험생들의 피해 사례가 잇따르고 있다. 운영사 ㈜스터디워크는 파산 절차에 돌입했으며 환급은 채권자 등록 단계로 넘어간 상태다.