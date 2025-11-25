코스피, 외국인 '팔자' 전환에 장중 오름폭 줄여 3870대

개인·외국인 순매도, 기관은 '사자'…삼전·하이닉스 오름폭 축소

삼성바이오 낙폭 확대…네카오·조선주도 약세

코스피가 25일 장중 외국인이 '팔자'로 전환하면서 오름폭을 줄여 3,870대를 나타내고 있다. 코스닥지수도 상승폭을 축소 중이다.



이날 오전 11시 현재 코스피는 전장보다 31.68포인트(0.82%) 오른 3,877.74다.

[연합뉴스 자료사진]

지수는 전장보다 96.30포인트(2.50%) 오른 3,942.36으로 출발해 한때 3,946.61까지 올랐으나 장중 상승폭을 줄이고 있다.



유가증권시장에서 기관이 657억원 순매수하고 있는 반면 개인과 외국인은 각각 317억원, 336억원 매도 우위를 보이고 있다.



외국인은 장 초반 코스피 시장에서 순매수세를 보였으나 장중 '팔자'로 돌아섰다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 1천369억원 순매도 중이다.



삼성전자[005930](2.48%), SK하이닉스[000660](1.92%) 등 반도체주가 장 초반 대비 상승폭을 줄이고 있다.



LG에너지솔루션[373220](0.73%), 현대차[005380](0.97%), 기아[000270](1.44%), 한화에어로스페이스[012450](1.40%), KB금융[105560](2.08%) 등이 강세다.



반면 삼성바이오로직스[207940](-8.22%)는 장 초반보다 낙폭을 키우고 있으며, NAVER[035420](-2.68%), 카카오[035720](-0.51%), 한화오션[042660](-2.95%), HD한국조선해양[009540](-2.76%) 등도 약세다.



업종별로 보면 정보기술(5.97%), 전기전자(2.27%), 건설(1.86%) 등이 오르고 있으며 제약(-3.45%), 오락문화(-1.99%), 통신(-1.21%) 등은 하락 중이다.



같은 시각 코스닥지수는 전장보다 1.02포인트(0.12%) 오른 857.46이다.



지수는 전장보다 11.40포인트(1.33%) 오른 867.84로 출발해 상승폭을 줄이고 있다.



에코프로비엠[247540](0.07%), 에코프로[086520](1.59%), 펩트론[087010](1.92%), 리가켐바이오[141080](1.98%), HLB[028300](2.83%) 등이 오르고 있다.



알테오젠[196170](-0.95%), 에이비엘바이오[298380](-1.56%), 삼천당제약[000250](-0.72%), 보로노이[310210](-1.69%), 파마리서치[214450](-1.79%) 등은 하락 중이다.

<연합>