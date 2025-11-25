신지 "연애 전 문원 돌싱 눈치 챘다…일주일 연락 안 해"

혼성그룹 '코요태' 멤버 신지가 예비 남편인 가수 문원이 돌싱인 걸 눈치 챘었다고 털어놨다.

그는 지난 24일 유튜브 채널 'A급 장영란'에 올라온 영상에서 남편과 첫 만남을 공개했다.

신지는 "문원이 내 노래를 커버하고 싶다고 했었다"며 "고마워서 나중에 먼저 밥 한 번 먹자고 연락을 보냈다"고 했다.

그는 "고민 상담을 해주다 보니 연락이 잦아졌다. 지난해 12월쯤 딱 만났는데 얘랑 뭐가 있을 것 같단 느낌이 들었다"고 말했다.

신지는 "썸도 아니었는데 (문원한테) 너랑 뭐 있을 것 같다고 말했다"며 "문원이 '선배님 들어보니까 약간 신기가 있다고 하시던데'라고 했다"고 덧붙였다.

그는 "한 달 후에 할 말이 있다길래 내가 '너 혹시 한 번 갔다 왔니'라고 물었다"고 했다.

신지는 "문원이 너무 무섭다고 했다. 나도 소름 돋았다"며 "연애를 할 것 같으니까 나도 생각을 해보겠다고 일주일 동안 아예 연락을 안 했다"고 말했다.

그는 "그래도 이 친구가 좋아서 만나볼 법 하다는 생각이 들었다. 나중에 보니까 잘생겨 보이더라"라고 했다.

